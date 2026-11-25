सर्दियों का मौसम और गाजर का हलवा, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, जिसे कोई भी स्वीट लवर मिस नहीं करना चाहता. लेकिन जब भी गाजर के हलवे की बात आती है, तो अक्सर लोगों के मन में घंटों की मेहनत और लंबे समय तक पकाने का ख्याल आता है. लेकिन अगर आप हमारे बताए टिप्स से अगर इसे पकाएंगे, तो आपको घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं है. कुछ ही मिनटों में आप स्वादिष्ट गाजर का हलवा तैयार कर सकते हैं. यहां जानते हैं सर्दियों में कुछ ही मिनटों में गाजर का हलवा कैसे तैयार करें?

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कुकर नहीं कढ़ाई में बनाएं इंस्टेंट गाजर का हलवा

इंस्टेंट गाजर का हलवा का नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि ये कुकर में बनेगा. लेकिन ऐसा नहीं है, इसे आप कढ़ाई या पैन में बना सकते हैं. इससे गाजर का स्वाद भी बेहतर बना रहता है. साथ ही लगातार चलाने से हलवा अच्छी तरह पकता है और उसकी बनावट एकदम क्रीमी हो जाती है. अगर अचानक मेहमान आ जाएं या मीठा खाने का मन हो तो यह रेसिपी आपके बहुत काम आएगी.

क्या-क्या चाहिए सामान?

गाजर- 3-4

घी - 1 बड़ा चम्मच

दूध - 1 कप

चीनी - स्वादानुसार

काजू - 10-15

किशमिश - 10-15

इलायची पाउडर - 1 चुटकी

खोया - आधा कप

कैसे बनाएं इंस्टेंट गाजर का हलवा?

सबसे पहले ताजी लाल गाजर को धोकर छील लें. अब एक पैन में घी डालें और सीधे गाजर को डालकर कुछ देर के लिए भूनें. फिर इसमें दूध डालकर अच्छे से पकाएं. इसे बीच-बीच में चलाते हुए गाजर पर दवाब डालकर तोड़ते रहें. करीब 10 मिनट में गाजर अच्छी तरह से पक जाएगा और दूध कम हो जाएगा. इसके बाद इसमें चीनी, दूध और अपने अनुसार ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से पका लें. इसके बाद इलायची पाउडर मिलाएं और आखिर में खोया डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं. खोया हलवे को रिच, क्रीमी और हलवाई जैसा स्वाद देता है.

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