एक दिन में कितनी किशमिश खाना चाहिए, जानें किशमिश खाने का सही तरीका और फायदे

Soaked Raisins Benefits In Hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए ड्राई फ्रूट्स का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है. अगर आप भी सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो जान लें एक दिन में कितनी किशमिश खाना चाहिए. जी हां हर चीज को खाने की एक मात्रा है. अगर आप सही समय और सही मात्रा में इनका सेवन करते हैं. तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. किशमिश को सेहत के लिए बेहद गुणकारी माना जाता है. इसे कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. आपको बता दें कि किशमिश में आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर होता है. तो चलिए जानते हैं एक दिन में कितनी किशमिश खाएं और क्या हैं फायदे.

एक दिन में कितनी किशमिश खाएं- (Ek Din Mein Kitni Kismish Khaye)

आपको बता दें कि एक दिन कितनी किशमिश खाना चाहिए ये उम्र के अनुसार तय होता है. माना जाता है कि एक दिन 10 से 20 ग्राम किशमिश का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है.

कैसे करें किशमिश का सेवन- (How To Eat Raisin)

किशमिश को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. अगर आप इसके अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो भीगी किशमिश का सेवन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. आपको रात में एक गिलास साफ पानी में 8-10 किशमिश को पानी में भिगो देना है. फिर अगर सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी लें और भीगी किशमिश भी खा लें.

किशमिश खाने के फायदे- (Kismish Khane Ke Fayde)

1. वजन बढ़ाने-

अगर आप भी दुबले-पतले शरीर से परेशान हैं तो खाली पेट भीगी किशमिश का सेवन कर सकते हैं.

2. हड्डियों-

किशमिश में मौजूद कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द में भी राहत दे सकते हैं.

3. पेट के लिए-

सुबह खाली पेट किशमिश और उसका पानी पीने से पेट साफ रहता है और डाइजेशन बेहतर होता है. जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

