इन 5 लोगों के लिए रामबाण से कम नहीं है इस सब्जी के जूस का सेवन, फायदे जान आज से ही शुरू कर देंगे पीना

Bitter Gourd Juice Benefits: हरी सब्जियों को पोषण का खजाना कहा जाता है ये तो हम सभी जानते हैं और करेला भी उन्हीं सब्जियों में से एक है. लेकिन इसके कड़वे स्वाद के कारण कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं. मगर इसके लाभ इतने हैं कि इसके स्वाद को आप भूल जाएंगे. आपको बता दें कि करेला में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी9, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, और फॉस्फोरस जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. अगर आप रोजाना खाली पेट करेला का जूस पीते हैं, तो इन 5 समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं करेले का जूस- (How To Make Karela Juice)

सामग्री-

करेला

पानी

नींबू का रस (वैकल्पिक)

नमक (वैकल्पिक)

पुदीना और धनिया पत्ती

विधि-

करेला का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आप करेले को अच्छी तरह से धो लें और उनके दोनों सिरे काट लें. इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें. करेले के टुकड़ों को मिक्सर में डालें और जूस निकाल लें. यदि आवश्यक हो तो थोड़ा पानी मिलाएं. जूस को एक छलनी से छान लें ताकि बीज अलग हो जाए. जूस में नींबू का रस और नमक मिलाएं. अच्छी तरह मिलाएं. करेले का जूस एक गिलास में डालें और पुदीना या धनिया पत्ती से गार्निश कर फ्रेश पी लें.

करेला का जूस पीने के फायदे- (Karela Juice Pine Ke Fayde)

1. कोलेस्ट्रॉल-

करेले के जूस में सूजन-रोधी गुण होते हैं और यह एलडीएल के स्तर को कम करने में मदद करता है.

2. खून साफ-

करेला अपने रोगाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण खून साफ करने में मददगार है. रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करने, रक्त में संक्रमण को दूर करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आप सुबह खाली पेट करेला जूस का सेवन कर सकते हैं.

3. आंखों-

करेला विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मददगार है.

4. इम्यूनिटी-

करेले में विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

5. पाचन-

करेले के जूस में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)