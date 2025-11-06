विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 5 लोगों के लिए रामबाण से कम नहीं है इस सब्जी के जूस का सेवन, फायदे जान आज से ही शुरू कर देंगे पीना

Karela Juice Pine Ke Fayde: सब्जियों का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि करेला का जूस पीने से शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
इन 5 लोगों के लिए रामबाण से कम नहीं है इस सब्जी के जूस का सेवन, फायदे जान आज से ही शुरू कर देंगे पीना
Karela Juice Benefits: करेला का जूस पीने के फायदे.

Bitter Gourd Juice Benefits: हरी सब्जियों को पोषण का खजाना कहा जाता है ये तो हम सभी जानते हैं और करेला भी उन्हीं सब्जियों में से एक है. लेकिन इसके कड़वे स्वाद के कारण कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं. मगर इसके लाभ इतने हैं कि इसके स्वाद को आप भूल जाएंगे. आपको बता दें कि करेला में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी9, पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, और फॉस्फोरस जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. अगर आप रोजाना खाली पेट करेला का जूस पीते हैं, तो इन 5 समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे बनाएं करेले का जूस- (How To Make Karela Juice)

सामग्री-

  • करेला
  • पानी 
  • नींबू का रस (वैकल्पिक)
  • नमक (वैकल्पिक)
  • पुदीना और धनिया पत्ती

विधि-

करेला का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आप करेले को अच्छी तरह से धो लें और उनके दोनों सिरे काट लें. इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें. करेले के टुकड़ों को मिक्सर में डालें और जूस निकाल लें. यदि आवश्यक हो तो थोड़ा पानी मिलाएं. जूस को एक छलनी से छान लें ताकि बीज अलग हो जाए. जूस में नींबू का रस और नमक मिलाएं. अच्छी तरह मिलाएं. करेले का जूस एक गिलास में डालें और पुदीना या धनिया पत्ती से गार्निश कर फ्रेश पी लें. 

करेला का जूस पीने के फायदे-  (Karela Juice Pine Ke Fayde)

1. कोलेस्ट्रॉल-

करेले के जूस में सूजन-रोधी गुण होते हैं और यह एलडीएल के स्तर को कम करने में मदद करता है. 

ये भी पढ़ें- अलसी के बीज का करते हैं सेवन, तो जान लें flaxseeds खाने का सही समय- फायदे और तरीका 

Latest and Breaking News on NDTV

2. खून साफ-

करेला अपने रोगाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण खून साफ करने में मददगार है. रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करने, रक्त में संक्रमण को दूर करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आप सुबह खाली पेट करेला जूस का सेवन कर सकते हैं.

3. आंखों-

करेला विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मददगार है. 

4. इम्यूनिटी-

करेले में विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो  इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. 

5. पाचन-

करेले के जूस में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं. 

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
5 People Should Drink Bitter Gourd Juice Empty Stomach, Karela Juice Recipe, Karela Juice Pine Ke Fayde, What Is The Right Time To Drink Karela Juice, Karela Juice Ke Fayde, Kab Piye Karela Juice, How To Make Karela Juice, Karela Benefits Hindi, Bitter Gourd, Bitter Gourd Juice Benefits, Karela Juice Ghar Par Kaise Banaye, Karela Juice Kise Pina Chahiye
Get App for Better Experience
Install Now