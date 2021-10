World Food Day 2021: क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे? जानें इस दिन का महत्व और थीम

वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस दुनियाभर के 150 देशों के द्वारा मिलकर मनाया जाता है. 1981 से यह दिन हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है. हर साल यह दिवस एक थीम के तहत मनाया जाता है. आज दुनियाभर में लाखों लोग भूख की वजह से अपनी जान गवां रहे हैं. भोजन को हर व्यक्ति का मौलिक और बुनियादी अधिकार मानते हुए हर व्यक्ति को भूख से बचाने के लिए यह दिन मनाया जाता है. इस दिन कई तरह के आयोजन किए जाते हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा भूख से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया जा सके.

वर्ल्ड फूड डे की थीमः (World Food Day Theme)

हर साल दुनियाभर में अलग-अलग थीम के साथ वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है. वर्ल्ड फूड डे 2021 की थीम कृषि और खाद्य संगठन के मुताबिक "हमारे कार्य हमारा भविष्य हैं- बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन" (Our actions are our future- Better production, better nutrition, a better environment and a better life) थीम पर दुनियाभर में यह दिन मनाया जायेगा.

