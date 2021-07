Monsoon Healthy Diet: मानसून में इस तरह से रखें सेहत का ध्यान, जानें क्या खाएं और क्या नहीं खाएं

Monsoon Healthy Diet: मानसून में अच्छी सेहत के लिए गेहूं, मक्का, जौ जैसे साबुत सूखे अनाज और दालें खा सकते हैं.

What To Eat And Avoid During Monsoon: मौसम में बदलाव आते ही, हमें अपने खाने में भी बदलाव जरूर कर लेना चाहिए. विशेषकर मानसून में तो खानपान का खास ख्‍याल रखना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में इंफेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है. एक तरफ जहां मॉनसून में बीमारियों की दस्तक हो रही है तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है, ऐसे में आपकी जरा सी लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है. कई बार सही जानकारी के आभाव में बारिश में लोग कुछ भी अनाप-शनाप खा लेते हैं. जिसके कारण फूड प्वाइजनिंग और डायरिया जैसी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं. अब सवाल ये उठता है कि बारिश के मौसम में खुद को हेल्दी रखने और बीमारियों से खुद को बचाने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं. ऐसे में आज हम आपको बता रहे है कि अच्छी सेहत के लिए बारिश के मौसम में आपको क्या खाना चाहिए. जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं और इंफेक्शन से रखे आपको कोसो दूर.

मानसून में क्या खाना चाहिए (What To Eat In Monsoon)

1. साबुत सूखे अनाज खाएंः