Weight Loss: आपके शरीर में है इन दो विटामिन की कमी तो कभी नहीं घटा पाएंगे वजन, जानें कमी दूर करने के लिए क्या खाएं

Which Vitamin Good For Weight Loss: वजन कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज ही काफी नहीं है शरीर में कुछ विटामिन होना भी जरूरी है. अगर आपके शरीर में इन विटामिन की कमी (Vitamin Deficiency) होगी तो आप चाहे कितनी कोशिश कर लें वजन कम कर पाना मुश्किल होता है. वजन कम करने की कोशिश करते समय भोजन सबसे बड़े कारकों में से एक है. खराब डाइट बॉडी को शेप में आने से रोकती है. अपनी डाइट में कैलोरी कम करने से डाइटर्स के शरीर में पोषण की कमी (Nutritional Deficiency) भी हो सकती है. विटामिन न्यूट्रिएंट्स की कमी को भरने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने और ताकत बढ़ाने का एक तरीका है. वजन कम कैसे करें? (How To Lose Weight) वजन घटाने के लिए क्या करें? या वजन कम करने के उपाय (Weight Loss Remedies) जैसे सवाल पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो यहां उन विटामिन्स के बारे में बारे में बताया गया है जिनकी कमी आपको पतला होने से रोकती है. कुछ शोध भी बताते हैं 2 विटामिन हैं जिनकी कमी से वजन घटाने का प्रोसेस स्लो हो जाता है.