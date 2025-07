महिला वन अधिकारी ने 6 मिनट में काबू किया 16 फुट लंबा किंग कोबरा, वीडियो देख दंग रह जाएंगे आप

Kerala Forest Officer Daring Rescue Of 16-Foot King Cobra: केरल से एक हैरान कर देने वाला और दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में फॉरेस्ट बीट ऑफिसर जी.एस. रोशनी (G.S. Roshni) को एक विशालकाय किंग कोबरा को बहादुरी से बचाते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि रोशनी एक उथली धार (stream) में स्नेक कैचिंग स्टिक की मदद से सांप को बेहद सधे हुए अंदाज़ में संभालती हैं.

बार-बार भाग रहा था किंग कोबरा (16-foot King Cobra Kerala)

ये वही जगह है, जहां आमतौर पर गांव वाले नहाने के लिए आते हैं. जब किंग कोबरा वहां दिखाई दिया, तो इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही फॉरेस्ट विभाग की रैपिड रिस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंची, जिसमें रोशनी भी शामिल थीं. रोशनी ने बिना घबराए सांप को पकड़ने की स्टिक से उसे संभाला और कुछ ही मिनटों में सुरक्षित पकड़ लिया. इसके बाद उसे जंगल के अंदर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया.

यहां देखें वीडियो

My salutations to the green queens & the bravery shown by them in wild🙏



Beat FO G S Roshni, part of Rapid Response Team of Kerala FD rescuing a 16 feet king cobra.This was the 1st time she was tackling a king cobra though she is credited to have rescued more than 800 snakes… pic.twitter.com/E0a8JGqO4c