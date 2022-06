विटामिन ए इम्यूनिटी को बेहतर करने, सेल्स की ग्रोथ और बहुत सी चीजों में फायदेमंद है.

खास बातें विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है

विटामिन ए आंखों की बीमारियों के खतरे कम करता है.

विटामिन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं.

What are 3 benefits of vitamin A? स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए (Vitamin A) की जरूरत होती है. यह कोशिका वृद्धि, प्रतिरक्षा कार्यों यानी इम्यून‍िटी (Immnity Booster), नज़र यानी दृष्टि और भ्रूण के विकास का समर्थन करता है. विटामिन ए त्वचा (Vitamin A For Skin) के स्वास्थ्य, नाखूनों और बालों के लिए भी जरूरी है. कई खाद्य पदार्थ विटामिन ए से भरपूर होते हैं, जिनमें पशु-आधारित और पौधे-आधारित दोनों खाद्य पदार्थ शामिल हैं. यानी वेज और नॉनवेज दोनों ही तरह के आहार में विटामिन ए के स्रोत (Vitamin A Food Source) मौजूद हैं. बेलेंस डाइट के लिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप विटामिन ए के स्रोत भी अपनी डाइट में शामिल करें. यहां जानें विटामिन ए के बारे में, इसके फायदे, कमी और फूड स्रोत -

क्‍यों जरूरी है विटामिन ए (What is vitamin A for?)