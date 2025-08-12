आज क्या बनाऊं: डिनर में बनाना चाहते हैं कुछ जल्दी और आसान तो जरूर ट्राई करें ये रेसिपी

Indian Dinner Recipes: दिनभर की थकान के बाद रात के समय किचन में ज्यादा समय देने का मन नहीं करता है. अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं और कुछ जल्दी और आसान बनाना चाहते हैं, तो आप इस डिश को ट्राई कर सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बता रहे हैं जिसे आप बहुत ही कम समय में आसानी से रात के खाने में बना सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उस रेसिपी के बारे में.

हम जिस रेसिपी की बात कर रहे हैं उसे स्वाद और सेहत से भरपूर माना जाता है. क्योंकि ये लौकी से तैयार होते हैं. लौकी एक हरी सब्जी है जो पोषण से भरपूर है. इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं.

कैसे बनाएं लौकी के कोफ्ते- (How To Make Lauki Kofta Recipe)

इसे बनाने के लिए लौकी को कद्दूकस करें. ऐसा करने के बाद लौकी का एक्स्ट्रा पानी निकाल दें. इसके बाद लौकी में, बेसन और हरी मिर्च मिलाकर उसे गूथ लें और कोफ्ते बना लें. अब पैन में तेल गरम कर कोफ्ते को सुनहरा होने तक तलकर निकाल लें. अब इसी तेल में जीरा डालें फिर प्याज़ का पेस्ट डालकर उसे गुलाबी होने तक भून लें. हरी मिर्च धनिया पाउडर डालने के बाद जब प्याज़ तेल छोड़ने लगे तो इसमें टमाटर की प्यूरी डाल कर भूनें. अब इसमें पानी डालकर तेज आंच में उबाल आने दें. आखिर में बनाए हुए कोफ्ते डालकर ऊपर से हरी धनिया डालकर ढक दें. इसे गरमा गरम रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं.

