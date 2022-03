How To Eat White Rice For Weight Loss: क्या सफेद चावल खाने से वजन बढ़ता है? यहां जानें कैसे तेजी से घटाएं वजन

वाइट चावल खाने से क्या होता है क्‍या चावल खाने से पेट निकलता है, जानें ऐसे सभी सवालों के जवाब.

Tips To Eat White Rice and Still Lose Weight: जिस तेजी से मोटापा बढ़ रहा है, लोगों में तेजी से ज्‍यादा वजन कम करने की चाह भी बढ़ रही है. मोटापे से परेशान लोग एक हफ्ते में वजन कम (How to Lose Weight Fast) करने के आसान उपाय जानना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि कोई ऐसी डाइट (Weight Lose Diet) मिले ज‍िससे वे 10 दिनों में कई किलो वजन कम कर सकें. मोटा होने और मोटापे से जुड़े जोखिमों (Effects of obesity)को समझ कर लोग मोटापे से झुटकारा चाहते हैं. वे वजन कम करने के साथ ही साथ पेट पर जमी चर्बी को भी तेजी से हटाना चाहते हैं. ऐसे में लोग मोटापा (Obesity) और वजन कम करने के लिए भोजन पर सबसे पहले ध्‍यान देते हैं और जो सबसे पहली चीज आहार से बाहर की जाती है वह होती सफेद चावल.