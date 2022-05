Vitamins Women Need: अपने आहार में इस पांच विटामिन्स (Best Vitamins For Women) को जरूर शामिल करें.

Vitamins For 40 Year Old Woman: उम्र बढ़ने के साथ ही साथ हमारा शरीर धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है. हड्डियां तक कमजोर (Weak Bones) होने लग जाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर (Weak Immune System) पड़ने लगती है. खासतौर से महिलाओं में इसका असर अधिक देखा जाता है. इस कमजोरी (Feeling Weakness) की वजह से ही महिलाओं का शरीर बढ़ती उम्र में बीमारियों का शिकार होने लगता है. ऐसे में महिलाओं के लिए जरूरी हो जाता है कि फैमिली के साथ ही साथ अपना भी थोड़ा ध्यान रखें. बढ़ती उम्र में भी आप चुस्त और हेल्दी रहना चाहती हैं तो अपने आहार में इस पांच विटामिन्स (Best Vitamins For Women) को जरूर शामिल करें.

1. विटामिन सी