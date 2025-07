गॉलब्लैडर में पथरी होने पर भूलकर भी ना करें इन चीजों का सेवन, बढ़ सकती है Stones की परेशानी

What Food Should not be Eaten When You have Stones in Gall Bladder: पित्त की पथरी जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन के नाम से भी जाना जाता है. आज के समय में यह समस्या आम हो गई है. पित्त में पथरी होने पर अचानक से तेज और असहनीय दर्द जैसे समस्या हो जाती है. बता दें कि पथरी गॉल ब्लैडर में बिलीरुबीन के जमने से बनती है जो एक तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है. अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो यह दर्द, अपच, मतली, सूजन की वजह भी बन जाता है. इसके साथ ही कई बार लोगों को इमरजेंसी में सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है.

क्या करता है गॉल ब्लैडर (What Does the Gall Bladder do)

गॉल ब्लैडर के फंक्शन की बात करें तो इसका काम पित्त को जमा कर उसे पाचन के लिए छोटी आंत में पहुंचाना होता है. इससे हमारा खाना पचता है, लेकिन जब पित्ताशय सही तरीके से काम नहीं करता है तो परेशानी पैदा हो सकती है.

अगर आपने समय रहते इस समस्या का इलाज नहीं किया तो समय के साथ पथरी का आकार और संख्या दोनों बढ़ सकते हैं. इसलिए आपको ऐसी समस्या होने पर अपने खानपान का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है. अनजाने में कुछ फूड्स का सेवन पित्त की पथरी की समस्या को बढ़ा सकता है. आइए जानते हैं गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या होने पर किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए.

गॉल ब्लैडर में पथरी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए (What to eat if you have gallstones)

टमाटर और बैंगन (बीज वाली चीजें)

टमाटर और बैंगन दोनों मे ही छोटे-छोटे बीज पाए जाते हैं जो पाचन में परेशानी पैदा कर सकते हैं. ये बीज बेहद छोटे होते हैं जो गॉल ब्लैडर में जाकर दर्द और सूजन बढ़ा सकते हैं.

चाय और कॉफी

चाय और कॉफी दोनों मे ही कैफीन पाया जाता है और इनका सेवन गॉल ब्लैडर को ज्यादा बाइल रिलीज करने पर मजबूर करता है, जिससे पेट में दर्द और ऐंठन हो सकती है. ये ड्रिंक्स पथरी बनने की संभावना को बढ़ा सकती हैं क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट भी करती हैं.

पालक और चुकंदर

पालक और चुकंदर दोनों में ही ऑक्जेलेट की मात्रा ज्यादा होती है, बता दें कि ये कैल्शियम के साथ मिलकर क्रिस्टल्स बना सकते हैं. जिससे पित्त में पथरी की समस्या है उनको इनका सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है.

दालें

कुछ दालों का सेवन भी पित्त में पथरी की समस्या को बढ़ा सकता है, जैसे राजमा, छोले और उड़द की दाल जिसमें हाई फाइबर और प्रोटीन पाए जाते हैं. ये हैवी होते हैं और इनको पचाने में समय लगता है. जिससे गॉल ब्लैडर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और पथरी के लक्षण और तेज हो सकते हैं.

रेड मीट और अंडे की जर्दी

रेड मीट और अंडे की जर्दी में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है. इसलिए इनको पचाने में ज्यादा मेहनत लगती है. गॉल ब्लैडर में पथरी होने से उसकी कार्य क्षमता धीमी हो जाती है. ऐसे में इनका सेवन बेहद सीमित या पूरी तरह से टालना बेहतर है.

गॉल ब्लैडर में पथरी होने पर क्या खाएं (What to eat if you have gallstones)

पित्त में पथरी होने पर आर दूध, दही, पनीर का सेवन कर सकते हैं. बस ये लो फैट वाली होनी चाहिए.

ब्राउन राइस, ओट्स, दलिया और मल्टीग्रेन रोटी का सेवन कर सकते हैं.

सब्जियों में तरोई, लौकी, भिंडी, गाजर और कद्दू जैसी सब्जियों का सेवन करें. इनको कम तेल और मसालों में पकाएं.

फलों में आप सेब, केला, नाशपाती, पपीता और तरबूज जैसे फल खा सकते हैं.

ज्यादा मात्रा में पानी, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी जैसे ड्रिंक्स लें। यह पित्त के फ्लो को सामान्य बनाए रखता है.

उबली हुई मूंग दाल, उबले चने (कम मात्रा में), टोफू और उबला अंडा प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं.

