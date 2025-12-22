Weekly Horoscope 22 to 28 December 2025: साल के आखिरी हफ्ते में आखिर किन राशियों को मिलेगा गुडलक का साथ, पढ़ें पूरा साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 22 to 28 December 2025 for 12 Zodiac Sign: साल 2025 के खत्म होने में अब चंद दिन रह गये हैं. हर कोई नये साल में नई मंजिल तलाशने के लिए बेताब नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच में साल का यह आखिरी हफ्ता यानि 22 से 28 दिसंबर 2025 का समय मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए आखिर कैसा रहने वाला है? इस हफ्ते किसकी किस्मत का चांद चमकता हुआ तो किसका बादलों की ओट में छिपा रहेगा? दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में अपनी राशि का गुडलक जानने के लिए जरूर पढ़ें 22 से 28 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल.

मेष (Aries)

मेष राशि के लोगों को इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरतनी होगी. इस सप्ताह आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या बहुत अधिक परेशान कर सकती है. आप गुस्से में घर से बाहर वाहन लेकर ना निकले तो अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपको कोई बड़ा और नया प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है. नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपको अपने सहकर्मियों के साथ में तालमेल बिठाकर चलना उचित रहेगा. आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ प्रेम से भरा रहेगा परंतु कुछेक बातों को लेकर परिवार के सदस्यों से इस विषय में विवाद हो सकता है. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आज आप अपने जीवनसाथी के साथ कन्फ्यूजन भरा समय बिताएंगे. आर्थिक तौर पर यह सप्ताह बहुत अधिक अच्छा रहेगा. यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है. छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई से ज्यादा घूमने-फिरने में लगा रहेगा. यह सप्ताह आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए अच्छा रहेगा.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह मानसिक तनाव से बचने के लिए मॉर्निंग वॉक और योग ध्यान की आवश्यकता रहेगी. इस सप्ताह आपका अपने लव पार्टनर के साथ ईगो टकरा सकता है. इसके चलते आपका मन परेशान हो सकता है. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवनसाथी के साथ के रिश्ते अच्छे बने रहेंगे. संबंधों में प्यार और जोश दिखाई देगा. आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं. आपकी करियर और व्यवसाय की बात करें तो आप अपने व्यवसाय में बहुत अधिक मेहनत करेंगे तभी आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है. नौकरीपेशा जातक अपने कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता के साथ काम करें क्योंकि आपके दफ्तर में आपको किसी कार्य में कंफ्यूजन हो सकती है. इस सप्ताह आप अपनी आय बढ़ाने के रास्ते ढूंढ सकते हैं. आपकी आय बढ़ेगी. इस सप्ताह विद्यार्थी अपने पढ़ाई लिखाई की प्लानिंग में कोई भी बदलाव न करें तो अच्छा रहेगा. यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सफलता के रास्ते खुल सकते हैं.

मिथुन राशि के लोगों को इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरतनी होगी. यदि आप किसी प्रकार की पुरानी बीमारी से परेशान चल रहे हैं तो समय रहते उसका इलाज कराएं अन्यथा वह बहुत अधिक बढ़ सकती है. स्क्रीन या पैरों से संबंधित समस्या बहुत अधिक होने के कारण आपको परेशानी हो सकती है. यदि आपके प्रेम संबंध में किसी प्रकार की कोई समस्या थी, तो वह अब दूर हो सकती है. आपके बीच रोमांस बढ़ेगा. इस सप्ताह आप अपने जीवनसाथी के साथ बड़ा ही सुखद समय बिताएंगे. आप अपने जीवनसाथी के साथ कोई नया कार्य शुरु करने के बारे में विचार बना सकते हैं. इस सप्ताह आपको अपने व्यापार में बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है. किसी नई डील के लिए जल्दबाजी न करें. यदि आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय आपके लिए उपयुक्त है. इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगेगा. जिसके कारण आप मानसिक तनाव के चलते परेशान हो सकते हैं. आप किसी सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बेहतर रहेगा.

कर्क (Cancer)

इस सप्ताह कर्क राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. सेहत को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक और योगासन अवश्य करें, तभी आपका तन और मन फिट रहेगा. आपको व्यापार में बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है. आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. आपके अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे. यदि आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं, तो कर सकते हैं. आप अपने प्रेमी के साथ बड़ा अच्छा समय बिताएंगे. वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए अपने जीवनसाथी को समय अवश्य दें, तभी आपका आपसी प्यार बढ़ सकता है. इस सप्ताह आप अपने घर के रिनोवेशन या कोई वाहन खरीदने पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. रुका हुआ धन वापस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत हो सकती है. शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो आपको शिक्षा को लेकर बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है. यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी.

सिंह (Leo)

इस सप्ताह आपको अपने सेहत को लेकर लापरवाही करने से बचना चाहिए क्योंकि आपको नसों की समस्या या पैरों का दर्द बहुत अधिक परेशान कर सकता है. कारोबार में आपको लाभ होगा. आपको कोई बहुत बड़ी डील हाथ लग सकती है, जिसमें आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा. नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अधिक संघर्ष भरा रहेगा. आपकी आपकी कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर कहा-सुनी भी हो सकती है. आपकी प्रेम और संबंधों की बात करें तो रिश्ते में किसी कारण से कंफ्यूजन हो सक सकती है, परंतु आप समझदारी के साथ अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करें. वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपका जीवन साथी आपके लिए मनपसंद गिफ्ट लेकर आ सकता है. आपका रिश्ता बहुत अधिक मजबूत रहेगा. यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो परिश्रम से पढ़ाई करें और गलत संगत तथा सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें.

कन्या (virgo)

कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह गले से संबंधित दिक्कत होने की आशंका रहेगा. ऐसे में बदलते मौसम में सावधानी बरते हैं. यदि आप हाई बीपी के पेशेंट है तो आप क्रोध अधिक न करें. व्यवसाय में कोई बड़ी डील मिलते-मिलते रह सकती है, जिसके कारण आपके मन में बहुत अधिक गुस्सा रहेगा. नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी यह सप्ताह कठिन रहने वाला है. उन्हें कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक संघर्ष और मेहनत करना पड़ सकता है. प्रेम संबंध की बात करें तो इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है. वैवाहिक संबंधों में भी समस्या देखने को मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है. इस सप्ताह आर्थिक दिक्कतें रह सकती हैं. बेवजह के खर्चों से बचें. यदि आप कोई उच्च शिक्षा या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी.

तुला (Libra)

इस सप्ताह कुछेक चीजों को लेकर आपको मानसिक तनाव बना रहेगा. आपके करियर और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी. यदि नौकरीपेशा जातक अपनी नौकरी में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो यह समय अच्छा नहीं कहा जाएगा. प्रेम संबंधों में लव पार्टनर की ओर से प्यार की कमी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपकी और आपके पार्टनर के बीच विवाद हो सकता है. आपकी आर्थिक ​स्थिति की बात करें तो इस हफ्ते ठीक-ठाक रहेगी. यदि आप शेयर मार्केट में धन लगाना चाहते हैं तो किसी शुभचिंतक या विशेषज्ञ की सलाह से ही लगाएं. यदि प्रॉपर्टी में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा. आपके शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह आप अधिक से अधिक समय ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहेंगे. यदि आप कोई पार्ट टाइम नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. इस सप्ताह हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से उन्हें जूझना पड़ सकता है. आपके करियर और व्यवसाय की बात करें तो मनचाहा लाभ पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए कांटेक्ट बना सकते हैं. यदि आप अपनी पुरानी नौकरी से परेशान होकर नई नौकरी पकड़ना चाहते हैं तो आपके लिए समय ठीक नहीं का जाएगा. इस सप्ताह आप अपने प्रेमी के साथ मन की बातें कर सकते हैं परंतु अपने प्रेमी से बात करते समय आप किसी भी प्रकार के घमंड की बातें ना करें. दांपत्य जीवन की बात करें तो सप्ताह अच्छा बीतेगा. आप अपने जीवनसाथी के साथ बहुत अधिक मौज-मस्ती के साथ समय बिताएंगे. इस सप्ताह आप अपने धन को लेकर किसी से भी कोई वादा ना करें. यदि आप किसी कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको समय से लोन मिल सकता है.

धनु (Sagittarius)

इस सप्ताह आप धनु राशि के जातकों को पेट से संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें. लव पार्टनर के साथ अभिमान भरी बातें न करें अन्यथा आपके रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है. विवाहित लोग अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं. व्यापारिक लोग अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करेंगे. नौकरीपेशा लोग पुरानी नौकरी से परेशान होकर उसमें बदलाव लाने का फैसला कर सकते हैं. इस सप्ताह आपका धन परिवार के सदस्यों पर बहुत अधिक खर्च हो हो सकता है. शिक्षा की बात करें तो आज आप अपनी पढ़ाई को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे. घर का माहौल ठीक नहीं है तो आप घर के बाहर रहकर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. अपनी पढ़ाई-लिखाई को लेकर आज आप सतर्क रहे तो अच्छा रहेगा.

मकर (Capricorn)

इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को चुस्त-दुरुस्त बने रहने के लिए प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक और योग-ध्याान करना चाहिए. प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने-फिरने का प्रोग्राम बन सकता है. लव पार्टनर के सामने आप शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं. इस हफ्ते आपका रिश्ता जोश और रोमांस से भरा रहेगा. करियर और व्यवसाय की बात करें तो आप अपने व्यवसाय में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो अभी इसके लिए समय अच्छा नहीं कहा जाएगा. नौकरीपेशा वाले जातक यदि नौकरी में बदलाव चाहते हैं, तो समय अच्छा रहेगा. आर्थिक स्थिति की बात करें तो आप अपने दोस्तों या फिर लव पार्टनर आदि पर बहुत अधिक धन खर्च कर सकते हैं. शेयर मार्केट में पैसा लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आप अपने पैसे को प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं. आप अपनी शिक्षा को लेकर किसी प्रकार का आलस्य ना करें. अत्यधिक मेहनत करने पर ही आपको कामयाबी हासिल हो सकती है

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह अपने खान-पान का ख्याल रखें और जंक फूड खाने से बचें. आप अपने व्यापार में बहुत फोकस करेंगे. यदि आप बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं आपको लाभ प्राप्त हो सकता है. यदि आप अपनी नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा. प्रेम संबंध की बात करें तो आपके और लव पार्टनर के बीच रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. आप अपने जीवनसाथी से बहुत अधिक खुश रहेंगे. अपनों के बीच अभिमान न लाएं अन्यथा परिवार की शांति भंग हो सकती है. इस सप्ताह आप यात्रा करने में अपना बहुत अधिक धन खर्च कर सकते हैं. इसी प्रकार आपका धन दिखावे में भी बेवजह खर्च हो सकता है. यदि आप किसी कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की अड़चन आ सकती है. छात्रों के लिए यह सप्ताह को बहुत अधिक अच्छा रहेगा. उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. यदि आप किसी रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी.

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, हालांकि सेहत को लेकर इन्हें सावधान रहना होगा. आपको व्यापार में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी आपको सफलता की प्राप्ति होगी. यदि नौकरीपेशा जातक अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं तो यह समय उचित कहा जाएगा. इस दौरान आपको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. प्रेम संबंध में मजबूती आएगी. विवाहित लोगों को अपने जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा. आप एक दूसरे के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह शेयर मार्केट में पैसा लगाना फायदे का सौदा साबित हो सकता है. जो छात्र किसी प्रतियोगिता मे भाग ले रहे हैं, उन्हें मनचाही कामयाबी मिलेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)