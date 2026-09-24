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Virgo Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: काम में बढ़ेगी जवाबदेही, आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा जरूरी

Virgo Horoscope Today 24 September 2026, Kanya Rashifal: किसी जटिल जिम्मेदारी को संभालने का अवसर मिल सकता है. हर समस्या का समाधान अपने ऊपर लेना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 24 September 2026: काम में बढ़ेगी जवाबदेही, आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा जरूरी
Virgo Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | Virgo Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 24 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज  दिन की शुरुआत में काम का दबाव अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन प्राथमिकता तय करने के बाद परिस्थितियां काफी हद तक आपके नियंत्रण में आ जाएंगी. कार्यस्थल पर किसी जटिल जिम्मेदारी को संभालने का अवसर मिल सकता है. दूसरों द्वारा छोड़े गए अधूरे काम को पूरा करने की स्थिति बने तो पहले अपनी समयसीमा देखें. हर समस्या का समाधान अपने ऊपर लेना आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकता है. सहकर्मी से मतभेद होने पर व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें और बातचीत को केवल काम तक सीमित रखें.

 व्यवसाय में प्रतियोगियों की गतिविधियों पर नजर रखना उपयोगी रहेगा. बाजार में किसी दूसरे कारोबारी की नई योजना देखकर घबराकर अपनी रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है. ग्राहकों की शिकायतों को नजरअंदाज करने के बजाय उनकी जड़ समझने का प्रयास करें. छोटे सुधार भी लंबे समय में कारोबार की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं. 

कर्ज या भुगतान से संबंधित कोई पुराना विषय ध्यान मांग सकता है. उधार की रकम को लेकर असहज बातचीत करनी पड़े तो भावनाओं को बीच में न आने दें. वित्तीय दस्तावेजों में छोटी गलती भी परेशानी दे सकती है, इसलिए बैंकिंग और लेनदेन की जानकारी जांचना जरूरी होगा. 

आज आपका ध्यान घर के बजाय अपने दायित्वों पर अधिक रह सकता है. इससे परिवार के किसी व्यक्ति को उपेक्षा महसूस हो सकती है. लंबी सफाई देने के बजाय समय निकालकर उनकी बात सुनना बेहतर रहेगा. 

विद्यार्थियों को प्रतियोगी माहौल में दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी कमजोर कड़ियों पर काम करना चाहिए.

उपाय: किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग दाल दान करें.
शुभ रंग: हरा और धानी.
 

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