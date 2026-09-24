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Pisces Tarot Card Rashifal: भरोसा करने से पहले करें परख, निजी जीवन में संयम बनेगा ताकत

Pisces Tarot Card Horoscope 24 September: The Devil की ऊर्जा मुखौटा लगाकर रहने वाले लोगों से दूर रहने की सलाह, आपके लिए ज्यादा चिंतित होने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर विचार और अत्यधिक कार्य के तनाव को लेकर परेशान ना होने की स्थिति को लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं मीन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: भरोसा करने से पहले करें परख, निजी जीवन में संयम बनेगा ताकत
Pisces Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | Meen Tarot Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 24 September 2026 Meen Tarot Card Rashifal: परिवार के छोटे-बड़े सभी सदस्यों की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह के लापरवाही ना करें. हमेशा निंदा करने वाले लोगों से दूर रहना बेहतर रहेगा.अपनी छोटी-छोटी खुशियों को बाहरी लोगों के साथ साझा करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. किसी की ईर्ष्या आपकी खुशियों पर पानी फिर सकती है. किसी के साथ पैसों का लेनदेन ना करें.खासकर कार्यस्थल पर उधार देने से बच कर रहे हैं. अपने नए संपर्क को या नए बने मित्रों के विषय में पुनर्विचार करें.संभव है, कि उनका व्यवहार आपसे आपके व्यवहार से मेल न खा रहा हो. नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें. 

व्यवसायिक/ Professional

कार्यस्थल पर नए लोगों से दोस्ती सोच समझकर करें. नए सहकर्मियों की अत्यधिक मदद करना परेशानी में डाल सकता है. सामने वाला व्यक्ति आपके सहज व्यवहार का गलत फायदा उठा सकता है. कार्यों को मना करने की आदत रखें. जिस कार्य को पूरा करना आपके बस में नहीं है, तो उसको मना कर सकते हैं. व्यर्थ ही कार्य का तनाव न लें. कार्य स्थल पर लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.कुछ लोग शुभचिंतक बनकर आपके खिलाफ गलत धारणा रख सकते हैं.ऐसे लोगों से बचकर रहे. 

स्वास्थ्य/Health

देर रात कार्य करना आपकी सेहत को खराब कर सकता है. इसके चलते आपकी त्वचा भी निस्तेज नजर आएगी. 

आर्थिक स्थिति/Finance

ज्यादा ऑनलाइन खरीदी पर लगाम लगायें. अनावश्यक वस्तुओं की खरीदी न करें. 

रिश्ते/Relationship

अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करें. विचारों में व्यवहारिकता लाए.
 

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