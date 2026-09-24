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Sagittarius Tarot Card Rashifal: करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी, आय बढ़ाने के खुल सकते हैं नए रास्ते

Sagittarius Tarot Card Horoscope 24 September: The Star की ऊर्जा जीवन में सकारात्मक बढ़ाने के प्रयास में सफलता प्राप्ति की उम्मीद,नई जिम्मेदारियां के साथ अतिरिक्त पैसा प्राप्त होने की संभावना और सफलता का दिखावा न करने और अहंकारी ना होने की बात लेकर आ सकते हैं .आइए जानते हैं, धनु राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों ,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारी, आय बढ़ाने के खुल सकते हैं नए रास्ते
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | Dhanu Tarot Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Tarot Card Horoscope 24 September 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: सफलता का ज्यादा दिखावा न करें. जरूरी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा ना करें.व्यर्थ के कार्यों में पैसा बर्बाद हो सकता है.किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसान दे सकता है.कार्य करने के तरीके से समाज में पहचान बन सकती है.आगे बढ़ाने के लिए युवा लोग अनुभवी लोगों के सलाह ले सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional

नौकरी में नई जिम्मेदारियां के साथ अतिरिक्त पैसा कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है. बैंकिंग,अकाउंटिंग या संपत्ति से जुड़े क्षेत्रों में अच्छे  अवसरों की प्राप्ति हो सकती है.नई नौकरी की प्राप्ति की सूचना भी जल्द ही प्राप्त हो सकती है.व्यवसाय करने वाले लोग किसी नई योजना को अपना कर रखने के तकनीकी बदलाव कर सकते हैं. इस बदलाव का असर  आपकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता और कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है.

स्वास्थ्य/Health

खानपान और अनियमित दिनचर्या बीमार कर सकती हैं.आंखों के  घेरे  पड़ने से त्वचा निस्तेज नजर आ सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक मामलों में सुधारने का प्रयास करें. खर्चों में कमी करें. परिवार के बजट को लचीला बनाएं. 

रिश्ते/Relationship

बीती बातों का दोहराव करना रिश्तो में कठोरता ला सकता है .इससे बचकर रहे.
 

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