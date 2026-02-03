Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 3 February 2026: कर्क की दूर होगी बड़ी चिंता तो मकर को होगा कारोबार में लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 03 February 2026: आज फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की द्वितीया के दिन चंद्रमा सिंह राशि में हैं, जिसके कारण आज कर्क और मकर जैसी राशियों के लिए पूरा दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज इन राशियों को घर और बाहर दोनों जगह लोगों से सुख-सहयोग प्राप्त होगा. कर्क राशि की जहां बड़ी चिंता दूर होगी वहीं मकर राशि वाले कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन मेष, मिथुन और धनु जैसी राशियों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें 03 फरवरी 2026, मंगलवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज पूरे दिन आपको शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव होगा. परिश्रम की अपेक्षा सफलता कम होने से आपको निराशा होगी. संतान की चिंता हो सकती है. काम में सतत व्यस्तता के कारण परिवार की उपेक्षा होगी. कहीं घूमने जाने की योजना टालना हितकर है. पेट संबंधी तकलीफें आपको परेशानी में डालेंगी. आपकी जिद के कारण किसी का नुकसान न हो, इसका ध्यान रखें. प्रेम जीवन में आज समय मध्यम फलदायी है.

वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आप सभी काम दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से पूरा कर सकेंगे. पिता से लाभ हो सकता है. विद्यार्थी विद्याध्ययन में सफल होंगे. संतान के पीछे खर्च या निवेश की संभावना है. कलाकार और खिलाड़ी अपनी कुशलता अच्छी तरह प्रदर्शित कर सकेंगे. सरकार से लाभ हो सकता है. कार्यस्थल पर आज आपको कोई नया काम भी मिल सकता है. दोपहर के बाद अचानक किसी बात की चिंता भी हो सकती है. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा.

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. आज सुबह आपका मन क्रोधित रहेगा. शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से चिंता का अनुभव होगा. व्यर्थ धन खर्च होगा. विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे. दोपहर के बाद किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है. आर्थिक लाभ भी होगा. भाई-बंधुओं से प्रेम संबंध बढ़ेंगे. भाग्यवृद्धि के अवसर मिलेंगे. काम में सफलता मिलने से आपका उत्साह बढ़ सकता है.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज का आपका दिन खुशी और आनंद से गुजरेगा. आप कुछ अधिक ही संवेदनशील रहेंगे. आपकी कोई चिंता दूर हो सकती है. स्नेहीजन और मित्रों से मुलाकात सुखद रहेगी. हालांकि आप वाणी पर संयम रखें. शाम में किसी तरह के नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं. गुस्से पर संयम रखें. व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है.

सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज वाणी पर संयम रखें. परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा. किसी कन्फ्यूजन में दिन गुजरेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. दोपहर के बाद दोस्तों के साथ मुलाकात होगी. किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है.

कन्या (virgo)

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आज आपको विविध क्षेत्रों से लाभ होने की संभावना है. व्यवसाय में लाभ होगा. मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. दोस्तों के लिए धन खर्च कर सकते हैं. किसी छोटी जगह की यात्रा हो सकती है. दोपहर के बाद आपका मन उलझन में रहेगा. संबंधियों के साथ भेदभाव के प्रसंग भी उपस्थित हो सकते हैं. क्रोध में किसी के साथ विवाद की आशंका बनी रहेगी. स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा.

तुला (Libra)

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आप के लिए एकदम शुभ है. धार्मिक काम में मन लगेगा और देव दर्शन के लिए जा सकते हैं. विविध क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. पदोन्नति के योग हैं और कई दिनों से अधूरी मन की मुराद भी पूरी हो सकती है. प्रियपात्र और मित्रों के साथ मुलाकात होगी. पर्यटन का आयोजन हो सकता है. शादी योग्य युवक-युवतियों का रिश्ता पक्का हो सकता है.

वृश्चिक (Scorpio)

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ है. किसी नए काम का टारगेट पूरा हो सकेगा. व्यापार में लाभ मिल सकता है. पार्टनरशिप के काम सफल रहेंगे. पिता से भी आर्थिक लाभ की संभावना दिख रही है. आज किसी प्रियपात्र और मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शुभ फलदायक है.

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है. शारीरिक रूप से आलस्य की भावना रहेगी. मानसिक रूप से भी किसी चिंता में रहेंगे. व्यवसाय में कई विघ्न आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों पर भी काम का अतिरिक्त बोझ रहेगा. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. किसी भी काम की शुरुआत संभलकर करें. अधिकारियों के साथ विवाद के प्रसंग उपस्थित होंगे. ज्यादातर समय मौन रहें. शाम को परिजनों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. प्रेम जीवन सफल रहेगा.

मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आज का दिन दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में गुजरने वाला है. मनोरंजक एक्टिविटी मेें आपका मन लगेगा. भागीदारी से लाभ होगा. सुखद यात्रा का संयोग बनेगा. व्यापार में भी आपको लाभ होगा, परंतु दोपहर के बाद आपका मन किसी महत्वपूर्ण काम में नहीं लगेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे. परिवार में सदस्यों से विवाद हो सकता है.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन पूरी तरह से शुभ फलदायी है. व्यापार करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे. दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. माता-पिता का आशीर्वाद साथ रहेगा. घर में भी खुशी का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी. आज किसी नए व्यक्ति के साथ आपके संबंध जुड़ सकते हैं.

आज चंद्रमा की स्थिति 03 फरवरी, 2026 मंगलवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. मन की दृढ़ता और आत्मविश्वास से आपका काम सफल बनेगा. परिवार में सुख और शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. गुस्से के कारण आपकी वाणी और व्यवहार में उग्रता न आए इसका ख्याल रखें. नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा. विरोधियों पर विजय मिलेगी. बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. व्यापारियों को विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा.

