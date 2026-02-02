विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 2 February 2026: मिथुन को मिलेगी मित्रों से मनचाही मदद तो तुला की होगी तरक्की, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 02 February 2026: आज सोमवार को चंद्रमा कर्क राशि में हैं, जिसके कारण आज मिथुन राशि वालों केा मित्रों का सहयोग मिलेग तो कन्या राशि को कारोबार में लाभ होगा. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 02 फरवरी 2026, सोमवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 2 February 2026: आज फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष की प्रतिपदा के दिन चंद्रमा कर्क राशि में हैं, जिसके कारण आज मिथुन, कन्या और तुला राशि का पूरा दिन शुभता लिए रहने वाला है. आज मिथुन राशि को मित्रों से ​मदद मिलेगी तो वहीं कन्या को कारोबार के सिलसिले में यात्रा पर निकलना पड़ सकता है. तुला राशि वालों की तरक्की होगी तो वहीं मेष, सिंह और धनु जैसी राशियों का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. आज किन बातों का ख्याल रखकर आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, जानने के लिए पढ़ें 02 फरवरी 2026, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज आप में भावुकता काफी रहेगी. किसी की बात या व्यवहार से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है. मां के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है. आज कार्यस्थल पर भी आपको मौन रहना होगा. आप ज्यादातर समय अपने काम में ही व्यस्त रहें. किसी से अनावश्यक विवाद हो सकता है. भोजन और नींद में अनियमितता रहने से उदासी होगी. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है. मन की शांति के लिए आध्यात्म का सहारा लें. अचल संपत्ति संबंधी चर्चा को टालें.

वृषभ (Taurus)

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आपकी चिंताएं कम होने से आप काफी राहत का अनुभव करेंगे. आज आप काफी भावुक और संवेदनशील रहेंगे, इससे आपकी कल्पनाशक्ति और सृजनशक्ति उभर कर सामने आएगी. साहित्य लेखन तथा कलाक्षेत्र में आज आप योगदान कर सकेंगे. परिवार के सदस्य विशेष रूप से माता के साथ आपकी आत्मीयता बढ़ेगी. छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. वित्तीय मामलों पर ध्यान देंगे. आपका पूरा दिन आनंद में गुजरेगा.

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायी है. आज मित्रों एवं परिजनों के सहयोग से आपके कठिन काम आसानी से हो पाएंगे. उत्तम भोजन और वस्त्र की सुविधा भी आप को मिलेगी. मन में किसी प्रकार के नेगेटिव विचारों को रखेंगे, तो कोई काम नहीं बनेगा. व्यापार में अनुकूल वातावरण से मन में खुश रहेगा. दोपहर के बाद उत्साह तथा ताजगीभरा समय रहेगा, इसे आनंद से गुजारें. नौकरीपेशा लोग आज आराम के मूड में रहेंगे.

कर्क (Cancer)

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज आप प्यार एवं भावना के प्रवाह में रहेंगे. दोस्त, स्वजनों और रिश्तेदारों से कोई उपहार मिल सकता है. आप उनके साथ अपना दिन खुशी में गुजार सकेंगे. प्रवास, सुंदर भोजन एवं प्रियजन के साथ से आप रोमांचित रहेंगे. पत्नी का विशेष साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. बहुत दिनों से चल रहा मतभेद भी दूर हो सकेगा. कार्यस्थल पर आज आपको कोई नया काम मिल सकता है. व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी नहीं है.

सिंह (Leo)

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज आपके मन में क्रोध और आवेश की भावना रहेगी. लोगों से संभलकर बातचीत करें. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है. मन में किसी बात की चिंता रहेगी. परिजनों के साथ वाद-विवाद हो सकता है, परंतु दोपहर के बाद आपका मन खुश रहेगा. दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. खर्च पर अंकुश रखें. हो सके तो सुबह के समय ज्यादातर समय मौन रहें अन्यथा किसी से विवाद हो सकता है.

कन्या (virgo)

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज घर, परिवार एवं व्यापार जैसे तमाम क्षेत्रों में आपको लाभ होगा. मित्रों के साथ आनंददायक प्रवास होगा, तो दांपत्यजीवन में भी आप ज्यादा निकटता बना सकेंगे. महिला मित्रों से विशेष लाभ होगा. धन प्राप्ति के लिए भी समय शुभ है. व्यापारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी विशेष स्थान की यात्रा कर सकते हैं. अविवाहितों को जीवनसाथी की तलाश में सफलता मिल सकती है. आज का दिन लाभदायी रहेगा.

तुला (Libra)

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज आपके घर और कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण रहने से काफी प्रसन्नता रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति का योग है. काम में उच्च अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. परिवार में हर्षोल्लास का माहौल रहेगा. माता से लाभ मिलेगा. सरकारी काम में आज सफलता मिलेगी. कार्यस्थल पर कोई नया टारगेट आपको मिल सकता है.

वृश्चिक (Scorpio)

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आध्यात्मिकता और ईश्वर की प्रार्थना से अनिष्ट से बच सकेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे. सभी के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें. वाणी पर संयम रखने से परिस्थिति अनुकूल बनी रहेगी. व्यापार में कोई मुश्किल आ सकती है. पार्टनरशिप के काम में आप ध्यान रखें. माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. शाम के समय दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है.

धनु (Sagittarius)

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज आपको खाने-पीने में खास ध्यान रखने की जरूरत है. कार्य सफलता में विलंब होने से निराशा का अनुभव होगा. काम समय से पूरा नहीं होगा. काम का बोझ ज्यादा रहेगा. नए काम की शुरुआत ना करें. शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर रहेगा. मन बेचैन एवं चिंतित रहेगा. वाणी पर संयम रखें. खर्च ज्यादा होगा. परिजनों के साथ विवाद टालने के लिए जरूरी है कि आज आप ज्यादा समय मौन रहें.

मकर (Capricorn)

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज का दिन धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा. व्यापार वृद्धि के योग हैं. इसके अलावा दलाली, ब्याज, कमिशन से मिलने वाले पैसों से धन में वृद्धि होगी. प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बेहतर है. किसी नए व्यक्ति से आकर्षण रहेगा. स्वादिष्ट भोजन, वस्त्र परिधान एवं वाहन सुख प्राप्त होगा. आज आपके घर पर कोई मेहमान भी आ सकते हैं. दोपहर के बाद आप दोस्तों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं.

कुंभ (Aquarius)

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज आपको काम में सफलता मिलेगी. इससे आपका यश बढ़ेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सामाजिक रूप से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दोपहर के बाद आप मनोरंजन और शॉपिंग आदि में रुचि रखेंगे. दोस्तों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. परिजनों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. इस समय को आप आनंद से गुजार सकेंगे. हालांकि स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा. ज्यादा काम की वजह से आपको थकान लग सकती है.

02 फरवरी, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा होने वाला है. उनको अभ्यास में सफलता मिलेगी एवं प्रगति के नए मौके मिलेंगे. आप अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य लेखन में नया काम कर सकते हैं. प्रेमीजन एक-दूसरे का साथ पा सकेंगे. आपके स्वभाव में ज्यादा भावुकता रहेगी. मित्रों पर खर्च हो सकता है. नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है. आज परिजनों के साथ शाम का समय मौज-मस्ती में गुजरेगा.

