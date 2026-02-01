विज्ञापन
विशेष लिंक
5 minutes ago

Budget 2026 LIVE Updates: बजट पेश होने से ठीक पहले सोना-चांदी की कीमतें बाजार में हलचल पैदा कर रही हैं. आज सुबह 1 फरवरी 2026 को जारी ताजा रेट्स के मुताबिक, देश में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.

आज के सोना-चांदी के रेट (दिल्ली के भाव, 1 फरवरी 2026)

सोना (Gold)

24 कैरेट सोना: ₹1,62,240 प्रति 10 ग्राम

चांदी (Silver)

चांदी की कीमत: ₹2,78,000 प्रति किलो

क्यों गिरे दाम?

पिछले कुछ दिनों में सोने-चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है.

30 जनवरी को सोना ₹1,80,000+ से फिसलकर ₹1,55,000 के आसपास आ गया.

चांदी में भी ₹50,000 प्रति किलो तक की गिरावट देखी गई.

यह भारी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग, डॉलर की मजबूती और वैश्विक एक्सचेंजों में मार्जिन बढ़ने के कारण आई.

यह भी पढ़ें- यहां पढ़ें Union Budget 2026 से जुड़े पल-पल के अपडेट्स

बजट के बाद बढ़ेगा या गिरेगा भाव?

विशेषज्ञों के अनुसार बजट में कस्टम ड्यूटी पर किसी घोषणा का असर सीधे सोना-चांदी पर पड़ेगा. बाजार अभी उच्च अस्थिरता के दौर में है, इसलिए बजट के तुरंत बाद भी तेज उतार-चढ़ाव संभव है. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते लंबी अवधि में ट्रेंड अभी भी बुलिश माना जा रहा है.

बजट से पहले सोना-चांदी दोनों दबाव में दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वित्त मंत्री आयात शुल्क में राहत देती हैं. ऐसा होने पर कीमतों में और गिरावट संभव है, जबकि ड्यूटी बढ़ने या स्थिर रहने पर भाव ऊपर जा सकते हैं.

Feb 01, 2026 07:55 (IST)
Link Copied
Share

Gold–Silver Prices Live Update: सोना-चांदी खरीदते पर कितना टैक्स लगता है?

Gold–Silver Price News: जब भी आप बाजार से फिजिकल गोल्ड, चांदी या डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, तो आपको उसकी कुल कीमत पर 3% GST देना होता है. अगर आप ज्वैलरी बनवा रहे हैं, तो बात यहीं खत्म नहीं होती. गहनों के मेकिंग चार्ज पर अलग से 5% GST लगाया जाता है. खरीदारी के समय दिया गया यह GST आपकी लागत को बढ़ा देता है, लेकिन जब आप बाद में अपना सोना बेचते हैं, तो इस GST को आप अपने मुनाफे वाले  कैपिटल गेन टैक्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते.

Feb 01, 2026 07:53 (IST)
Link Copied
Share

Gold-Silver Price Today Live: इंटरनेशनल मार्केट का क्या है हाल?

इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई. अप्रैल डिलीवरी वाले सोने (Gold) में 5,480 डॉलर/औंस का हाई छूने के बाद 11 फीसदी से ज्‍यादा गिरावट देखी गई. अमेरिका में शाम 6 बजे के करीब सोना 4,763 डॉलर/औंस पर ट्रेड कर रहा था. वहीं चांदी की बात करें तो मार्च डिलीवरी वाली चांदी, जिसने 118.34 डॉलर का आंकड़ा छुआ था, वो 31 फीसदी की गिरावट के साथ 78.83 के भाव पर आ गई. ट्रेड आवर के दौरान चांदी 74.15 डॉलर/औंस तक गिर गई थी.

Feb 01, 2026 07:52 (IST)
Link Copied
Share

Gold-Silver Price Today Live: दिल्ली, नोएडा में कितनी चल रही चांदी?

दिल्ली और नोएडा के सराफा बाजार में कल यानी 31 जनवरी, 2026 को हलचल मची हुई थी. अगर आप खरीदारी का मन बना रहे हैं, तो मौजूदा ताजा रेट्स जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. दिल्ली में सोना 1,50,430 प्रति ग्राम और चांदी 2,91,770 प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है. 

Feb 01, 2026 07:51 (IST)
Link Copied
Share

Budget 2026 Gold Price LIVE: चांदी की कीमतों में जनवरी तक दर्ज की गई थी 30 फीसदी की बढ़ोतरी

चांदी की कीमतों में जनवरी के अंत तक भारी उछाल देखने को मिला. शनिवार तक लगातार दो सत्रों में भारी गिरावट के बावजूद चांदी की कीमतें 31 दिसंबर 2025 को दर्ज किए गए 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 73,000 रुपये या 30.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गईं. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Budget2026, Budget 2026 Gold Price Live, Budget 2026 Gold Price Rates Live, Sone Ka Bhav Aaj Ka, Gold Import Duty Budget 2026
Get App for Better Experience
Install Now