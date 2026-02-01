Budget 2026 LIVE Updates: बजट पेश होने से ठीक पहले सोना-चांदी की कीमतें बाजार में हलचल पैदा कर रही हैं. आज सुबह 1 फरवरी 2026 को जारी ताजा रेट्स के मुताबिक, देश में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है.

आज के सोना-चांदी के रेट (दिल्ली के भाव, 1 फरवरी 2026)

सोना (Gold)

24 कैरेट सोना: ₹1,62,240 प्रति 10 ग्राम

चांदी (Silver)

चांदी की कीमत: ₹2,78,000 प्रति किलो

क्यों गिरे दाम?

पिछले कुछ दिनों में सोने-चांदी में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है.

30 जनवरी को सोना ₹1,80,000+ से फिसलकर ₹1,55,000 के आसपास आ गया.

चांदी में भी ₹50,000 प्रति किलो तक की गिरावट देखी गई.

यह भारी गिरावट प्रॉफिट बुकिंग, डॉलर की मजबूती और वैश्विक एक्सचेंजों में मार्जिन बढ़ने के कारण आई.

बजट के बाद बढ़ेगा या गिरेगा भाव?

विशेषज्ञों के अनुसार बजट में कस्टम ड्यूटी पर किसी घोषणा का असर सीधे सोना-चांदी पर पड़ेगा. बाजार अभी उच्च अस्थिरता के दौर में है, इसलिए बजट के तुरंत बाद भी तेज उतार-चढ़ाव संभव है. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते लंबी अवधि में ट्रेंड अभी भी बुलिश माना जा रहा है.

बजट से पहले सोना-चांदी दोनों दबाव में दिख रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वित्त मंत्री आयात शुल्क में राहत देती हैं. ऐसा होने पर कीमतों में और गिरावट संभव है, जबकि ड्यूटी बढ़ने या स्थिर रहने पर भाव ऊपर जा सकते हैं.