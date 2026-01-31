विज्ञापन

जया बच्चन ने प्रोड्यूस किया था 90s का ये दूरदर्शन शो, 73 कलाकारों ने हिट किया शो, डायरेक्टर ने पूरी कास्ट को तोहफे में दी कार

जया बच्चन द्वारा प्रोड्यूस किया गया पहला शो 90 के दशक के उन पॉपुलर सीरियल में शुमार हो गया, जिन्होंने दूरदर्शन पर अपनी जगह बनाई. 

नई दिल्ली:

एक्टिंग की दुनिया में सुपरस्टार का खिताब हासिल कर चुकीं जया बच्चन अब राजनीति का बड़ा नाम बन चुकी हैं. हालांकि क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 90 के दशक के एक पॉपुलर शो को प्रोड्यूस किया है, जो दूरदर्शन पर आता था. दरअसल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन के अंदर उन्होंने 1993 में एक शो को प्रोड्यूस किया, जिसमें 73 कलाकारों ने काम किया था. यह शो इतना हिट हुआ कि डायरेक्टर ने तोहफे में शो की कास्ट को मारुति कार तोहफे में दे दी. 

दूरदर्शन का ये शो 90 के दशक में हुआ पॉपुलर

हम बात कर रहे हैं दूरदर्शन पर 90 के दशक में प्रसारित हुए देख भाई देख सीरियल की, जो एक फैमिली कॉमेडी शो थी. 1993 में यह प्रसारित हुआ, जिसका निर्मा, संपादन और निर्देशन आनंद महेन्द्रू ने किया था. शो में शेखर सुमन, नवीन निश्चल, फरीदा जलाल, भावना बलसावर, देवेन भोजाना, सुषमा सेठ, एनके शिवपुरी, विशाल सिंह और नताशा सिंह लीड रोल में नजर आए. 

देख भाई देख की कहानी

 22 मिनट में प्रसारित होने वाला यह शो 65 एपिसोड का था, जिसकी कहानी मुंबई में रहने वाले दीवान परिवार की कहानी थी, जिनकी तीन पीढ़ियों के बीच रिश्ते, व्यापारिक समस्याओं के साथ झगड़ालू माता-पिता और ससुराल वालों को दिखाया गया था. देख भाई देख एक फैमिली शो था, जिसके चलते फैंस को 90 के दशक में काफी पसंद आया और जहां 26 एपिसोड की बजाय यह 65 एपिसोड तक चलाया गया. 

कलाकारों को तोहफे में दी गई कार

देख भाई देख की पॉपुलैरिटी एक साल में इतनी बढ़ गई कि शो के डायरेक्टर महेंद्रू ने कास्ट को मारुति 800 तोहफे में दी. एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने 52वें एपिसोड के बाद सभी को मारुति गिफ्ट की थी. इतना ही नहीं वह 13 एपिसोड के लिए उन्हें लंदन भी ले गए थे. 

Dekh Bhai Dekh, Jaya Bachchan, Jaya Bachchan Produce Show, 90s Indian TV Shows
