IND U19 vs PAK U19 LIVE: अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मे आज भारत और पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबला है. आजके मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकने में सफल रह सकती है. ऐसे में भारतीय टीम आज हर हाल में पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए मैदान पर उतरेंगे. दोनों टीमों के बीच यह मैच बुलावायो में खेला जाने वाला है. 5 बार का चैंपियन भारत चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से एशिया कप फाइनल में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने की कोशिश करेगा. भारत पिछले साल 21 दिसंबर को दुबई में हुए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से 191 रन से हार गया था जबकि 14 दिसंबर को उसने इसी टूर्नामेंट का ग्रुप मैच इस चिर प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ 90 रन से जीता था। रविवार को आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम उस हार का बदला लेने के लिए बेताब होगी. (LIVE SCORECARD)

India U19 vs Pakistan U19 Live Updates | IND vs PAK, U19 World Cup 2026, straight from Bulawayo

भारत:

आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उद्धव मोहन और किशन सिंह

पाकिस्तान: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान, अली हसन बलूच, हमजा जहूर, हुजैफा अहसान, मोहम्मद शायन, समीर मिन्हास, अहमद हुसैन, अब्दुल सुभान, अली रजा, दानियाल अली खान, मोहम्मद सैयाम, मोमिन कमर, नकाब शफीक, उमर जैब

समय: मैच भारतीय समयानुसार दोपहर एक बजे शुरू होगा.