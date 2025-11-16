Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 16 November 2025: मिथुन की होगी आर्थिक उन्नति, सिंह के पूरें होंगे सारे काम, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 16 November 2025: आज मार्गशीर्ष मास के कृष्णपक्ष की द्वदशी तिथि है और आज रविवार के दिन चंद्रमा कन्या राशि में है, जिसके कारण आज मिथुन और सिंह राशि के लिए पूरा दिन अनुकूलता लिए रहने वाला है. आज उन्हें करियर-कारोबार आदि में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन कन्या और तुला जैसी राशियों के लिए आज का दिन थोड़ा प्रतिकूल है. ऐसे में आज उन्हें अपने कार्य बेहद सावधानी से करने होंगे. आज करियर से लेकर कारोबार तक के लिए कैसा रहेगा आपका दिन, जानने के लिए पढ़ें 16 नवंबर 2025, रविवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आपका दिन आर्थिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से लाभदायी है. धन लाभ के लिए आप लंबी अवधि केे लिए निवेश करने की योजना बनाएंगे. यदि आप व्यापार कर रहे हैं, तो उसके विस्तार की योजना बना पाएंगे. शरीर और मन से आप तरोताजा महसूस करेंगे. आपका दिन मित्रों और स्वजनों के साथ आनंद-प्रमोद में गुजरेगा. छोटी यात्रा या प्रवास भी हो सकता है. आज आप कोई धार्मिक या पुण्य का काम करेंगे. आज का दिन आपके लिए शुभ है.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आप अपनी वाणी से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर पाएंगे. लोगों से आपके मेल-जोल बढ़ेंगे. आपकी वैचारिक समृद्धि में बढ़ोतरी होगी. आपका मन खुश रहेगा. आप कोई शुभ काम को करने के लिए प्रेरित होंगे. आज मेहनत की अपेक्षा परिणाम कम मिलने पर भी निराश नहीं होंगे. धन की व्यवस्थित योजना बनाने के लिए आज का दिन अनुकूल है. किसी जगह निवेश भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. किसी खास काम में सफलता मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. विरोधी भी आपसे पराजित होंगे. दोपहर के बाद घर में किसी विवाद का वातावरण बना रहेगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. नेगेटिव विचार आपको हताशा में धकेल सकते हैं. भाग्य आज आपका साथ देगा. जॉब और बिजनेस में लाभ होगा. आर्थिक उन्नति होगी. कहीं निवेश करने की योजना बना सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज आपका मन किसी उलझन में रहेगा, इससे आपको किसी विशेष काम करने में निराशा होगी. परिजनों के साथ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. किसी निर्धारित काम में आपको कम सफलता मिलेगी. दोपहर के बाद आपका समय अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. भाई-बहनों से आपको लाभ मिलेगा. किसी के साथ भावनात्मक संबंध बनेंगे. मन की चिंता दूर होगी.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी है. परिजनों के साथ आप अच्छी तरह से समय गुजार सकेंगे. दोस्तों का अच्छा साथ मिल सकता है. आर्थिक क्षेत्र में आय की अपेक्षा व्यय ही अधिक होगा. आज मीठी वाणी से सबका मन को जीत लेंगे. सभी काम व्यवस्थित रूप से पूरे होंगे.

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आपका मन कुछ अधिक इमोशनल रहेगा. इमोशनल होकर किसी तरह का गलत निर्णय ना लें, इसका ध्यान रखें. आज वाद-विवाद से दूर रहें. किसी के साथ उग्रतापूर्ण व्यवहार ना करें. दोपहर के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आएगा. समाज में आपकी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. फिर भी क्रोध पर संयम रखें. आज दोस्तों के साथ किसी शॉपिंग पर जाने का निर्णय ले सकते हैं.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. मानसिक स्वास्थ्य में भी कमी रहेगी. मनमाना व्यवहार आपको मुसीबत में डाल सकता है. वाणी पर संयम रखें, अन्यथा किसी के साथ झगड़े-फसाद की आशंका है. मौज-शौक और मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. ध्यान से आप मानसिक शांति रखेंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए लाभकारी और शुभफलदायी है. सांसारिक सुख प्राप्त होगा. विवाहोत्सुकों के लिए विवाह के योग हैं. व्यावसायिक क्षेत्र में भी विशेष लाभ होगा. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. रमणीय स्थल पर प्रवास की भी संभावना है.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आपका दिन लाभकारी है. पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आनंद का वातावरण आपको खुश रखेगा. शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. व्यापार में लाभ भी होगा. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. अनेक क्षेत्रों में यश और कीर्ति प्राप्त होगी. किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. दोपहर के बाद कोई विशेष खर्च आ सकता है. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी है. बौद्धिक काम और व्यावसायिक क्षेत्र में आप नए विचारों से प्रभावित होंगे. अाप अपनी सृजनशक्ति का भी परिचय देंगे. इसके बावजूद मानसिक रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा. संतान से संबंधित मामलों से दुःख हो सकता है. अनावश्यक खर्च हो सकता है. कोई छोटी यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी. सरकारी संकट उपस्थित हो सकता है. विरोधियों के साथ संभव हो तो वाद-विवाद टालें.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. किसी से विवाद करने से बचें. क्रोध और वाणी पर संयम रखें. परिवार के किसी सदस्य के साथ बहसबाजी हो सकती है. आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. अत्यधिक विचारों से आप मानसिक थकान का अनुभव करेंगे. ईश्वर के नाम स्मरण करने और आध्यात्मिकता से आपको मानसिक शांति मिलेगी.

मीन (Pisces)

चंद्रमा आज 16 नवंबर, 2025 रविवार के दिन कन्या राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. आज आप दैनिक काम से बाहर आकर घूमने-फिरने और मनोरंजन के पीछे अपना समय गुजारेंगे. परिजनों तथा मित्रमंडली के साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनेगा. सिनेमा, नाटक या बाहर घूमने का कार्यक्रम आपको आनंदित करेगा. कलाकार तथा कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. बिजनेस में भागीदारी के लिए शुभ समय है. दांपत्यजीवन में अधिक निकटता रहेगी. सार्वजनिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा.

