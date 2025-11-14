विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 November 2025: वृश्चिक राशि का बढ़ेगा सम्मान तो कुंभ को कारोबार में होगा लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 November 2025: आज शुक्रवार के दिन चंद्रमा सिंह राशि में है, जिसके कारण आज तुला, वृश्चिक और कुंभ जैसी राशियों के लिए पूरा दिन शुभता और सौभाग्य लिए रहेगा तो वहीं मेष, मिथुन जैसी राशियों को सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी. कैसा रहेगा आपका दिन, जानने के लिए पढ़ें 14 नवंबर 2025, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 14 November 2025: आज मार्गशीर्ष मास के कृष्णपक्ष की नवमी तिथि है और आज शुक्रवार के दिन चंद्रमा सिंह राशि में है, जिसके कारण आज तुला, वृश्चिक और कुंभ जैसी राशियों को सेहत, संबंध और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. जिसके कारण आज इन सभी राशियों के सोचे हुए काम मनचाहे तरीके से पूरे होंगे और इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी तो वहीं मेष, मिथुन जैसी राशियों को अपने कामकाज के साथ अपने धन का विशेष ख्याल रखना होगा, अन्यथा इन्हें बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं. कैसा बीतेगा आज आपका दिन, जानने के लिए पढ़ें 14 नवंबर 2025, शुक्रवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आपको अपने उग्र स्वभाव और जिद पर अंकुश रखने की आवश्यकता है. आप परिश्रम करेंगे, लेकिन उसका उचित फल नहीं मिलने से निराशा का अनुभव होगा. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अभी समय अनुकूल नहीं है. आपको बच्चों की चिंता रहेगी. बिना विचारे कोई काम करेंगे, तो हानि उठानी पड़ेगी. सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी.

वृषभ (Taurus)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज आपको बहुत से काम में सफलता मिलेगी. आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा रहेगा. विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाई में बनी रहेगी. सरकारी कामकाज में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे. संतान के पीछे अधिक पैसे खर्च होगा. कलाकार तथा खिलाड़ी अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे. संपत्ति से सम्बंधित कोई भी काम के लिए दिन अच्छा नहीं है. नौकरीपेशा लोगों को कोई अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है.

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. नई परियोजना की शुरुआत के लिए आज दिन शुभ है. सरकार की ओर से लाभ मिलने की संभावना है. व्यवसाय में आपको बिजनेस पार्टनर का अच्छा साथ मिलेगा. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. दोस्तों, करीबियों या पड़ोसियों के साथ पुराने विवाद हल होते दिखेंगे. आपके रिश्तों में सकारात्मक परिणाम आएगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से सावधानी बरतने का समय है. निवेश को लेकर जल्दबाजी नहीं करें.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज नकारात्मक मानसिकता के साथ व्यवहार न करें. शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे. मन में दुःख और असंतोष की भावना हो सकती है. आंखों में पीड़ा होने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा. परिजनों के साथ गलतफहमी न हो इसका ध्यान रखें. पढ़ाई में रुचि होते हुए भी विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त होगा. अनैतिक प्रवृत्तियों से दूर रहें. धन का अधिक खर्च होगा.

सिंह (Leo)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज आपमें आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी. इस कारण आप अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे. किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. पिता और बड़ों से लाभ होगा. सामाजिक रूप से मान-सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी और व्यवहार उग्र न हो, इसका ध्यान रखें. दोपहर के बाद किसी कारण से क्रोध की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिजनों के साथ मतभेद हो सकते हैं.

कन्या (virgo)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आपका दिन शारीरिक एवं मानसिक चिंता के बोझ में रहेगा. आज किसी के भी साथ आपके इगो का टकराव न हो इसका विशेष ध्यान रखें. कोर्ट-कचहरी के कामों में सावधानी रखें. आकस्मिक धन खर्च होगा. मित्रों से कोई अनबन हो सकती है. धार्मिक कामों के पीछे धन खर्च होगा. शांत मन से काम करें. मानसिक चिंता रहेगी. तंदुरस्ती न बिगड़े, इसका ध्यान रखें. नौकरीपेशा लोग अपने अधीनस्थ काम करने वालों से सावधान रहें. व्यवसाय में सावधानी रखें.

तुला (Libra)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आपका आज का दिन शुभफलदायी है. कई क्षेत्रों से आपको लाभ होगा. इनकम में वृद्धि हो सकती है. मित्रों से लाभ होगा. उनके पीछे धन खर्च भी हो सकता है. पर्यटन स्थल की सैर आपको रोमांचित करेगी. परिजनों से मुलाकात आनंददायी हो सकती है. विवाह योग्य जातकों का रिश्ता पक्का हो सकता है. उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी. आज स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. तनाव दूर हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. व्यापार स्थल पर वातावरण अनुकूल होगा. नौकरीपेशा लोगों से उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. आप का हर काम आज सफलता से पूरा होगा. आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है. गृहस्थजीवन में संतान की प्रगति से संतोष का अनुभव होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका दिन लाभप्रद है. आर्थिक निवेश को लेकर कोई बड़ी योजना बना सकते हैं.

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है. शारीरिक रूप से आलस्य की भावना रहेगी. मानसिक रूप से भी किसी चिंता में रहेंगे. व्यवसाय में कई विघ्न आ सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों पर भी काम का अतिरिक्त बोझ रहेगा. नकारात्मक विचारों से दूर रहें. किसी भी काम की शुरुआत संभलकर करें. अधिकारियों के साथ विवाद के प्रसंग उपस्थित होंगे. ज्यादातर समय मौन रहें. शाम को परिजनों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. प्रेम जीवन सफल रहेगा.

मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. व्यावहारिक और सामाजिक काम से बाहर जाने के कारण आकस्मिक धन खर्च हो सकता है. खान-पान का ध्यान रखें. क्रोध से बचकर चलें. नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मकता से दूर करने का प्रयास करें. व्यावसायिक स्थल पर अनुकूलता रहेगी. भागीदारों के साथ मतभेद न हो इसका ध्यान रखें. सरकारी क्षेत्र से संबंधित कामों में आप अपनी योग्यता का सदुपयोग कर सकेंगे.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज आप प्रत्येक कार्य आत्मविश्वास से पूरे करेंगे. किसी छोटी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे. नए वस्त्र पहनने का अवसर आपको मिलेगा. व्यवसाय में भागीदारों से लाभ होगा. वाहनसुख प्राप्त होगा. परिजनों के साथ सुखपूर्वक समय गुजारेंगे. हालांकि समय का सदुपयोग करें. कार्यस्थल पर काम को पेंडिंग नहीं रखें. स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा. प्रेम जीवन में अपने प्रिय की बातों को भी महत्व दें.

मीन (Pisces)

आज चंद्रमा की स्थिति 14 नवंबर, 2025 शुक्रवार को सिंह राशि में है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज का दिन शुभफलदायी है. आप में मनोबल और आत्मविश्वास अधिक रहेगा. उत्साह से अपने काम को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे. शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे. परिवार का वातावरण भी शांतिपूर्ण रहेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. आवेश और उग्रता को स्वभाव से दूर रखें और वाणी पर भी संयम रखें. आज नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा. महिलाएं सुखद बातचीत में व्यस्त रहेंगी.

