Rahu Ketu Gochar: साल 2026 में राहु किसकी राह में अटकाएगा रोड़े और केतु किसे देगा कष्ट? पढ़ें पूरा भविष्यफल

Rahu Ketu Transit 2026: राहु और केतु साल 2026 में कब और किन राशियों का सुख-सौभाग्य बढ़ाएंगे और कब किन राशियों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों पर राहु-केतु के शुभ-अशुभ प्रभाव को जानने के लिए जरूर पढ़ें राहु-केतु के गोचर से जुड़ा पूरा भविष्यफल.

Read Time: 12 mins
Rahu Ketu Transit 2026: साल 2026 में राहु और केतु का आपकी राशि पर कैसा डालेंगे असर?
Rahu Ketu Transit 2026 Yearly Horoscope: ज्योतिष में राहु और केतु दोनों को ही छाया ग्रह माना गया हैं; वे शास्त्रीय वैदिक ज्योतिष में कर्म, घटित होने वाला परिवर्तनीय परिणाम, अचेतन प्रवृत्तियों और जन्मकुंडली के गुप्त क्षेत्र को उजागर करने वाले मानते हैं. राहु आकस्मिक, असामान्य, तीव्र लालसा और आकांक्षा का प्रतिनिधि है - वह जहां स्थित होता है वहां असीमित इच्छा, उलझन और कभी-कभी धोखे, छल या अचानक पारिवारिक/सामाजिक घटनाएं ला सकता है. केतु वही क्षेत्र दर्शाता है जहां व्यक्ति से मोह टूटता है, जहां आध्यात्मिकता, विच्छेद, फिर भी अचानक स्वाभाविक योग्यता और भाग्य का बदलाव आता है.

साल 2026 में राहु कुंभ (Aquarius) में रहकर सामाजिक, सामूहिक और तकनीकी क्षेत्रों पर जोर देगा; वहीं केतु सिंह (Leo) में आत्म-अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, प्रतिष्ठा और नेतृत्व के क्षेत्रों में कटु-मीठे बदलाव लाएगा. आइए जानी-मानी ज्योतिषाचार्य डॉ. नीति शर्मा से जानते हैं कि साल 2026 में राहु और केतु आपकी राशि के लिए सेहत, कारोबार, करियर, संतान सुख, वैवाहिक जीवन, सफलता और धन आदि को लेकर क्या स्थितियां बनाने जा रहा है.

मेष (Aries)

मेष (Aries) - मेष राशि के लिए राहु का कुंभ में होना 2026 में आपके सामाजिक व पेशेवर नेटवर्क में तीव्र उतार-चढ़ाव लाएगा. नौकरी में अचानक अवसर मिल सकते हैं पर भरोसेमंद साझेदारों से विवाद भी होने का डर रहेगा. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी आ सकती है, पर उसे संभालने में मन में द्वंद और असमंजस बना रहेगा. व्यवसायी यदि समूह-आधारित या टेक/इनोवेशन से जुड़े हैं तो फायदा संभव है, पर कानूनी पेच या धोखाधड़ी की आशंका रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से सिर व तंत्रिका तथा मानसिक तनाव पर ध्यान रखें. नींद में व्यवधान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. संतान-सुख में मिश्रित फल; बच्चों से संबंधित अचानक खर्च या चिंता संभव है. वैवाहिक जीवन में अहंकार और अभिव्यक्ति के मुद्दे उभर सकते हैं, समझ-बूझ से काम लीजिए. संवेदनशील संवाद जरूरी होगा. धन की स्थिति में आरम्भिक वर्षों की तरह अचानक लाभ-नुकसान दोनों देखने को मिल सकते हैं - जोखिम भरे निवेश से बचें.

उपाय - 'ॐ राहवे नमः' का जप 108 बार मंत्र जप करें. किसी सार्वजनिक अथवा सामाजिक सेवा संस्थान में दान करें. श्वेत चंदन का टीका लगाएं. मंदिर में दीपदान करें. मित्रों/साझेदारों के साथ लिखित अनुबंध रखें. माणिक्य या नीलम के प्रयोग से पहले योग्य ज्योतिष से परामर्श अनिवार्य.

वृषभ (Taurus)

वृषभ (Taurus) - वृषभ वालों के लिए राहु कुंभ में सामाजिक प्रतिष्ठा और दोस्तों के दायरे पर असर डालेगा. पुराने नेटवर्क आपको फायदा दे सकते हैं पर किसी मित्र के कारण विवाद या प्रतिष्ठा पर आघात सम्भव है. वेतनवृद्धि में देर हो सकती है. नौकरी बदलने के अवसर अचानक आए तो सोच-समझकर निर्णय लें. व्यवसाय में समूह-व्यापार या टेक्नोलॉजी सहयोग से लाभ होगा पर साझेदारी में धोखे का भय रहेगा. स्वास्थ्य में गर्दन से जुड़ी समस्या या बेचैनी आदि दिक्कत रह सकती है. खान-पान पर ध्यान दें. संतान से जुड़ी चिंताएं आ सकती हैं पर गम्भीर नहीं. परिजन के स्वास्थ्य पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है. वैवाहिक जीवन में प्रेम-सम्बन्धों में भ्रम और पारस्परिक अपेक्षाओं का टकराव नजर आ सकता है. पारदर्शिता रखें. धन की दृष्टि से स्थिरता बनी रहेगी पर अल्पकालिक खर्च बढ़ सकते हैं; अनावश्यक ऋण न लें.

उपाय - गाय के दूध का दान करें. हरे फल और दलिया गरीबों को दें. हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें. घर में सूर्य और बृहस्पति (गुरु) के प्रतीक स्थान पर साफ-सफाई रखें.

मिथुन (Gemini) - मिथुन राशि के लिए राहु कुंभ में मनोविकार और संचार के क्षेत्र में हल्ला-गुल्ला ला सकता है. नौकरी में संवाद या मीडिया/कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में भ्रम, गलतफहमियां तथा अफवाहों से बचें. सार्वजनिक स्थानों पर बोलते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें. व्यवसाय में मार्केटिंग, डिजिटल या कंसल्टिंग क्षेत्रों में अचानक लाभ तथा फिर चुनौती दोनों मिल सकते हैं. स्वास्थ्य के मामले में श्वास-प्रणाली, पेट संबंधी अनियमितताएं व मानसिक तनाव संभव है. संतान के साथ संवाद पर विशेष ध्यान दें. भावनात्मक दूरी न बनने दें. वैवाहिक जीवन में अजनबियत की आशंका रहेगी. रोमांस में उतार-चढ़ाव होंगे. आर्थिक पक्ष पर अचानक इनकम बढ़ने का योग है, पर घूमने-फिरने पर खर्च भी बढ़ेगा. लंबी अवधि के निवेश से पहले बारीकी से सोचें.

उपाय - बुद्धि और व्यावहारिकता बढ़ाने हेतु गुरु/बुद्धि देवता भगवान गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करें. हल्दी और चावल का दान करें. संचार से जुड़ी समस्याओं के लिए नारियल और मिठाई दान करें. पारिवारिक संवाद बढ़ाने के लिए रात को मिलकर भोजन करें.

कर्क (Cancer)

कर्क (Cancer) - कर्क राशि वालों के लिए राहु कुंभ सामाजिक पहचान में परिवर्तन और घर-परिवार से जुड़े बाहरी कामकाज में दिक्कत ला सकता है. नौकरी में अचानक स्थानान्तरण या नई जिम्मेदारी मिल सकती है - यह अच्छा भी हो सकता है, पर भावनात्मक अस्थिरता रहेगी. व्यवसाय में विदेश/आयात-निर्यात संबंधित बाधाएं दिख सकती हैं; पर डिजिटल मंचों पर आपकी पहचान चमक सकती है. स्वास्थ्य में भावनात्मक अस्थिरता से पाचन, नींद और हृदय पर असर सम्भव है. संतान के मामलों में कुछ चुनौतियां आएंगी पर पारिवारिक समर्थन लाभकारी रहेगा. वैवाहिक जीवन में घरेलू मुद्दों का बाहर आना संभव है, समझौता जरूरी होगा. धन के मामले में घरेलू खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण बचत कम हो सकती है; पर कुछ समय बाद पुनः संतुलन बनेगा.

उपाय - गाय के लिए चारे का दान करें. मां के प्रति आदर का भाव रखें. चन्द्र संबंधित उपायों जैसे चंद्रमा शांत रखने हेतु चांदी के बर्तनों का उपयोग करें. तुलसी की सेवा करें.

सिंह (Leo)

सिंह (Leo) - सिंह राशि के लिए 2026 में केतु की अपनी ही राशि सिंह में उपस्थिति कुछ अत्यन्त प्रबल और परिवर्तनीय अनुभव कराएगी. केतु यहां अहंकार, प्रतिष्ठा और रचनात्मकता के क्षेत्र में विच्छेद और पुनःनिर्माण लाएगा. कई लोगों के लिये यह समय ‘पुराने की पहचान' छोड़कर कुछ नया करने का होगा. नौकरी में पदगत बदलाव, रोल-परिभाषा में कटौती या नेतृत्व संबंधी परीक्षा आ सकती है. कुछ लोगों को अचानक आकस्मिक प्रसिद्धि या आलोचना दोनों मिल सकती है. व्यवसायी कलाकारों, मनोरंजन, मीडिया, सृजनात्मक उद्योगों में या नेतृत्व सम्बन्धी क्षेत्रों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. कुछ मौकों पर व्यापार का रुख बदल सकता है, जिससे प्रारंभिक असमंजस होगा पर दीर्घकाल में स्थिरता बन सकती है. अपने हृदय, आत्मसम्मान और चित्त की शांति पर ध्यान रखें. अहंकार से जुड़े तनाव को नियंत्रित करें. संतान सुख में भावनात्मक दूरी या अलगाव के क्षण आ सकते हैं, पर यदि संवाद कायम रखें तो बाधाएं पार होंगी. वैवाहिक जीवन में स्वाभाविक रूप से ‘मैं' बनाम ‘हम' का द्वन्द्व उभर सकता है - अपने व्यक्तित्व और साथी की भावनाओं में संतुलन खोजें. धन की दृष्टि से सम्पत्ति के पुनर्गठन या निवेश के पुनर्

उपाय - केतु शांत करने के लिए केतु स्तोत्र का पाठ करें. गायत्री मंत्र का जप करें. आत्मनिरीक्षण और अहंकार कम करने के लिये नियमित रूप से ध्यान और सेवा भाव आवश्यक है.

कन्या (virgo)

कन्या (Virgo) - कन्या राशि के लिए राहु कुंभ में सार्वजनिक जीवन और समूह संबंधों के माध्यम से लाभ व बाधा दोनों ला सकता है. करियर में टीम-प्रोजेक्ट्स, समाजिक प्लेटफार्म या आईटी/नेटवर्किंग से जुड़े कामों में उछाल आ सकता है पर सहयोगियों के साथ मतभेद की आशंका भी बनी रहेगी. नौकरी में तकनीकी अनुभव और ज्ञान का प्रयोग करके उन्नति मिलेगी-पर विस्तार के समय कानूनी और नैतिक पहलुओं पर सजग रहें. अपनी सेहत का ध्यान रखें. आंतरिक तनाव और चित्त-विकार से जुड़ी समस्या आ सकती है. तंत्रिका तंत्र व पाचन पर खास देखभाल करें. संतान के विषय में शिक्षा या मार्ग-दर्शन को लेकर उलझन हो सकती है. वैवाहिक सम्बन्धों में छोटे-छोटे झगड़े हो सकते हैं, पर समझ-बूझ से पार हो जायेंगे. धन सम्बंधी दशा में आय बढ़ने के साथ-साथ सतर्कता की जरूरत रहेगी. नए निवेश के पहले ठोस योजना बनाएं.

उपाय - शुद्धता बहुत जरूरी है. हर गुरुवार को हल्दी व चावल दान करें. तुलसी का दान करें.नियमित रूप से व्यायाम तथा ध्यान व्यवहारिक रहेगा.

तुला (Libra)

तुला (Libra) - तुला वालों के लिए राहु का असर संबंधों और साझेदारियों में भ्रम और आकस्मिक घटनाएं लेकर आएगा. विवाहित जीवन और साझेदारी (व्यवसायिक/व्यक्तिगत दोनों) में समाधान से पहले जटिलताएँ दिख सकती हैं. नौकरी में साझेदारों की भूमिकाएँ बदल सकती हैं; यदि आप स्वतन्त्र उद्यमी हैं तो साझेदार चुनते समय सावधानी बरतें. स्वास्थ्य-संबंधी मामलों में किडनी और पीठ के निचले हिस्से पर विशेष सावधानी रखें. संतान के मुद्दे सामयिक रहेंगे पर प्रेम व पालन में समन्वय आवश्यक है. आर्थिक मोर्चे पर साझेदारी से लाभ और समस्या निवारण दोनों देखने को मिलेगा; संतुलित कानूनी दस्तावेजीकरण का युग है.

उपाय - सत्य-सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करें. सफेद वस्तुओं का दान करें. गुरुवार और शनिवार को परिवार के साथ मिलकर भोजन करें. मन की शान्ति के लिए शान्तिकरण (हवन/पाठ) कराएं.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक (Scorpio) - वृश्चिक राशि के लिये राहु का कुंभ में रहना मनोवैज्ञानिक तौर पर गहरे परिवर्तन और सामूहिक-संसाधन (लोन, शेयर, कर, साझेदारी) से जुड़ी जटिलताएं ला सकता है. रोजी, रोजगार, राजनीति, गोपनीय प्रोजेक्ट्स और रिसर्च-आधारित कार्य में फायदा व चुनौती दोनों देखने को मिलेगी. व्यवसाय में वित्तीय जोखिम और कर्ज की समस्या सताने की आशंका बनी रहेगी. संपत्ति से जुड़े मामले और लेनदेन में सतर्कता जरूरी है. सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें. प्रजनन अंग या मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें. संतान सुख में निजी और भावनात्मक दूरी और वित्तीय खर्च बढ़ सकते हैं. वैवाहिक जीवन में गहरे भावनात्मक मुद्दे सामने आ सकते हैं; पर यदि पारस्परिक ईमानदारी बनी रहे तो आपकी घनिष्ठता और परिपक्वता बढ़ेगी. धन की दृष्टि से स्थायी योजनाओं पर ध्यान दें; तीव्र लाभ के लालच में जोखिम न उठाएं.

उपाय - नियमित रूप से ब्राह्मण को दान करें. रक्तदान (यदि स्वास्थ्य अनुमति दे) भी करें. हनुमान व श्रीराम के स्मरण से मानसिक शक्ति बढ़ेगी.

धनु (Sagittarius)

धनु (Sagittarius) - धनु राशि के लिये राहु के कुंभ में जाने से सामाजिक और वैश्विक संपर्कों के माध्यम से नया अवसर और भ्रम दोनों मिल सकता है. विदेशों से जुड़े प्रोजेक्ट, शिक्षा, शिक्षण या यात्राओं में उन्नति की संभावना है, पर यात्रा के दौरान धोखा या बाधा का डर रहेगा. नौकरी में आय बढ़ने के योग पर कानूनी और शैक्षिक प्रमाण-पत्रों की अपेक्षा रहेगी. स्वास्थ्य में यात्रा और उत्साह से संबंधित चोट या थकान पर ध्यान दें. संतान के मामलों में उनके करियर या पढ़ाई से जुड़ी उलझने आ सकती हैं. वैवाहिक जीवन में साथी के करियर परिवर्तन आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं. धन की स्थिति में विदेशी स्रोतों से लाभ संभव है, पर विनिमय/कर संबंधी जटिलताएं आ सकती हैं.

उपाय - यात्रा में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें. हनुमान चालीसा का पाठ करें. घर में धार्मिक अध्ययन करें. विदेशी कागजा पर हस्ताक्षर करते समय या फिर कोई बड़ी डील करते समय कानूनी सलाह जरूर लें.

मकर (Capricorn)

मकर (Capricorn) - मकर राशि के लिये राहु का कुंभ में रहना आपके पेशेवर जीवन में बदलाव और सार्वजनिक पहचान के क्षेत्र में नई चुनौतियां ला सकता है. करियर में पदोन्नति की संभावना है पर साथ ही जिम्मेदारियां और आलोचना भी बढ़ सकती है. कारोबार में सामाजिक-प्रोजेक्ट्स और सामुदायिक पहल से लाभ होगा; पर फाइनेंसियल पार्टनरशिप पर संदेह बना रहेगा. सेहत की दृष्टि से कमर तथा जोड़ों से जुड़ी समस्या पर ध्यान देना होगा. मेहनत और समय प्रबंधन से थकान बढ़ सकती है. संतान को मार्गदर्शन देते रहें. उसके साथ छोटे विवाद हो सकते हैं. वैवाहिक जीवन में गृह-समस्याओं के चलते बाह्य जीवन में तनाव दिखेगा. आपसी सहयोग से समस्या सुलझेगी. धन के मामले में दीर्घकालिक निवेश पर पकड़ रखें.

उपाय - गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति संबंधित पूजा करें तथा मंत्र जप (ॐ गं गणपतये नमः और गुरुवार स्तोत्र) का पाठ करें. वृद्धों का सम्मान करें तथा आर्थिक सुख बढ़ाएं. समय-नियोजन पर विशेष ध्यान रखें.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ (Aquarius) - अपनी ही राशि कुंभ में राहु की उपस्थिति अत्यन्त प्रभावशाली रहेगी. यह आपकी पहचान, व्यक्तित्व और सार्वजनिक जीवन में तीव्र बदलाव का काल है. आप लोगों के बीच अधिक दिखेंगे-यह अच्छा भी है और चुनौतीपूर्ण भी; अचानक प्रसिद्धि, आलोचना, नए प्रोजेक्ट और सामाजिक आंदोलनों में नेतृत्व मिल सकता है. नौकरी में स्वतंत्रता व अलग-अलग रणनीतियों की ओर झुकाव होगा-पर अनुचित दावों और झूठी कोशिशों से बचें. व्यवसायिक रूप से टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग और समाज-केंद्रित उद्योगों से बड़ा लाभ मिल सकता है; पर साझेदारों के साथ अस्पष्टता हानिकारक है. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकावट, अनिद्रा व लगन से जुड़े विकार दिखाई दे सकते हैं. स्वास्थ्य-नियमों का पालन आवश्यक रहेगा. संतान-सुख मिश्रित रहेगा. उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण दूरियां आ सकती हैं. वैवाहिक जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम पारिवारिक दायित्व का संघर्ष रहेगा; समझौता जरूरी रहेगा. धन की दृष्टि से आपकी सामाजिक परियोजनाओं पर खर्च बढ़ सकता है, पर लंबे समय में प्रतिष्ठा से आर्थिक अवसर बनेंगे.

उपाय - राहु के लिए शुद्धि और सेवा सर्वोपरि है; काले वस्त्र नहीं बल्कि नीले कपड़ों का प्रयोग करें तथा उसका दान भी करें. रात्रि में किसी जरुरतमंद को भोजन कराएं. राहु स्तोत्र का नियमित पाठ करें. मानसिक संतुलन के लिये ध्यान-सीखें.

मीन (Pisces) - मीन राशि वालों के लिए राहु के कुंभ में रहने से बाहरी दुनिया से जुड़े फैसले भारी पड़ सकते हैं. नौकरी में टीम-वर्क, NGO, रिसर्च या मीडिया से जुड़े मौके मिलेंगे; पर भ्रम व आधिकारिक दिक्कतें संभव हैं. व्यवसाय में कल्पनाशील प्रोजेक्टों पर कार्य करते समय ठोस योजना आवश्यक है. स्वास्थ्य में दुर्बलता रहेगी. प्रतिरक्षा प्रणाली व मानसिक संवेदनशीलता पर ध्यान दें-आशावाद रखें पर अवास्तविक अपेक्षाओं से बचें. संतान-सुख में उनकी भावनात्मक जरूरतें बढ़ेंगी; संवेदनशीलता रखें. वैवाहिक जीवन में सपनों और वास्तविकता के बीच सामंजस्य बनाये रखना जरूरी होगा; इमोशनल अस्थिरता पर नियंत्रित रहें. धन संबंधी मामलों में अनियमित आय आ सकती है. संकट के समय व्यवहारिक योजनाएं बनाएं.

उपाय - मीन राशि वालों के लिए आध्यात्मिक अभ्यास उपयोगी रहेगा. ध्यान, मंत्र जाप (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) और गंगा-स्नान या जल से जुड़ा दान-पुण्य करने पर मन और भाग्य दोनों को शांति मिल सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

