सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर संग इंटरफेथ मैरिज पर दिया रिएक्शन, लेनी पड़ी कपल थैरेपी, बोलीं- मुझे कमेंट्स ऑफ...

सोनाक्षी सिन्हा ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में बताया कि जहीर इकबाल संग इंटरफेथ मैरिज पर रिएक्शन दिया और बताया कि कमेंट्स सैक्शन ऑफ कर दिया.

सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ की थी इंटरफेथ मैरिज
नई दिल्ली:

सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में पति जहीर इकबाल के साथ इंटरफेथ मैरिज पर हुई आलोचना और बातों का जिक्र किया. सोहा अली खान के पॉडकास्ट में जून 2024 में शादी करने वाली एक्ट्रेस ने कहा, यह सिर्फ शोर है. हां यह सिर्फ शोर है क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मैं पहली व्यक्ति नहीं हूं, जिसने किया और मैं आखिरी भी नहीं होने वाली हूं. इसके अलावा एक्ट्रेस ने अनजान लोगों से मिले सुझाव पर कहा, एक बड़ी महिला जिंदगी का फैसला ले रही है और वो लोग जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूं. सभी को इस बारे में कहना है. जो मुझे समझ नहीं आता. यह सब पागलपन है मेरे लिए एक समय पर.

नेगेटिविटी पर बोलीं सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी के लिए शादी एक सबसे इंतजार करने वाला चैप्टर है. इसके चलते उन्होंने कहा, “सच कहूं तो, उस पल सब कुछ हमारे बारे में था. और यह कुछ ऐसा था, जिसका हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. और आखिरकार यह सच हो रहा था. यह हो रहा था. और हम सच में बहुत, बहुत खुश और बहुत खुश थे कि आखिरकार हम एक-दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता पाएंगे. और यह हमारे लिए बहुत खूबसूरत था.”

शादी के पोस्ट पर कमेंट्स क्यों किया सोनाक्षी सिन्हा ने ऑफ

आगे एक्ट्रेस ने कहा, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय जब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी में पॉजीटिविटी लाना चाहते हैं. हम सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं. मुझे अपने कमेंट्स को ऑफ करना पड़ा क्योंकि मैं अपने बड़े दिन पर एक भी सिंगल नेगेटिव कमेंट मेरे या मेरे पार्टनर या मेरी फैमिली या किसी और के बारे में नहीं पढ़ना चाहती. इसीलिए मैंने ऑफ कर दिया. आपको बस आवाज बंद करनी थी.

सोनाक्षी सिन्हा ने ली कपल्स थैरेपी

सोनाक्षी सिन्हा ने खुलासा किया कि जहीर को रिलेशनशिप के 3 साल बहुत चैलेंज का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, हम एक-दूसरे के बाल खींचना चाहते थे. और हम कुछ भी करें हम किसी दूसरे की राय नहीं समझना चाहते थे. लेकिन हम जानते थे कि हमें यह किसी भी तरह करना था. हमने कपल्स थैरेपी ली और यह जहीर ने सुझाव दिया था. मेरे दो थैरेपी सेशन ने हमारे रिश्ते को मजबूत करने में मदद की.

