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Virgo Tarot Card Rashifal: बढ़ते खर्च के कारण बदलना होगा बजट, दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होने से बचें

Virgo Tarot Card Horoscope 30 September: The Tower की ऊर्जा सुख सुविधाओं की कमी के कारण कार्य क्षेत्र में असंतोष की स्थिति,महंगाई के बढ़ने से पारिवारिक बजट में सुधार लाने का प्रयास और किसी के व्यवहार का असर अपने कार्यों की गति को न प्रभावित करने देने की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों ,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Virgo Tarot Card Rashifal: बढ़ते खर्च के कारण बदलना होगा बजट, दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होने से बचें
Virgo Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Kanya Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 30 September 2029 Kanya Tarot Card Rashifal: परिवार के कुछ सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते है. कोई न कोई स्वास्थ्य समस्या परिवार में लगातार बनी हुई है. इस कारण घर में अव्यवस्था और खर्च बढ़ सकते है. इस समय मन की शांति और सुकून के लिए किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं परिवार के साथ लंबे समय बाद साथ वक्त गुजारने का अवसर प्राप्त होगा. किसी नई प्रॉपर्टी की खरीद को लेकर परिजनों से बातचीत कर सकते हैं. बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अपने बजट में सुधार लाएं. 

व्यवसायिक/ Professional

कार्य स्थल पर किसी योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट न होने से काफी सुख सुविधाओं में कमी की जा सकती है.जिसके चलते कर्मचारियों के बीच असंतोष हो सकता है. इस स्थिति में अपने कार्य की सफलता को प्रभावित न होने दे. नए आए युवान सहयोगियों के आत्मविश्वास और मनोबल से  प्रभावित हो सकते है. उनके कार्यों में आ रही चुनौतियों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं किसी सहकर्मी का कठोर व्यवहार आपको चिढ़ा सकता है.सामने वाले की बातों में अहंकार नजर आएगा. इस समय किसी के व्यवहार पर ध्यान न देकर अपने कार्यों को पूरा करें. आपके कार्यों की सफलता दूसरे की सोच में परिवर्तन ला सकती हैं. 

स्वास्थ्य/Health

अचानक से मौसम में ठंडक का असर होने से सर्दी-जुकाम जैसी समस्या बढ़ सकती है. इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे. 

आर्थिक स्थिति/Finance

बिना जानकारी के शेयर्स में बड़ा धन निवेश ना करें. पैसा फंसने की स्थिति में परेशान हो सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship

ऐसे लोग जो आपके बारे में गलत बातें अन्य लोगों के साथ करते आए हैं. उन लोगों से सोच समझकर और सीमित व्यवहार करें.
 

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