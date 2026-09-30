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Aquarius Tarot Card Rashifal: अनुभव की कमी से नुकसान संभव, काम पूरा करने में विशेषज्ञता दिखाएं

Aquarius Tarot Card Horoscope 30 September: Three of pentacles की ऊर्जा अनुभवहीनता को कार्यों की रुकावट न बनने देने का प्रयास ,अकेले कार्य करने की जगह अन्य लोगों से सहयोग प्राप्त करने पर विचार और अपने अनुभव का उपयोग कर व्यावसायिक पहचान बनाने की कोशिश की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं,कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों ,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: अनुभव की कमी से नुकसान संभव, काम पूरा करने में विशेषज्ञता दिखाएं
Aquarius Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Kumbh Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 30 September 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: पारिवारिक मामलों में सभी कार्यों को अकेले संभालने की जगह अन्य सदस्यों से सहयोग लेना असरदार  रहेगा. अधिक कार्य करने की जगह कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दें. घर के नवीनीकरण के लिए अच्छे कारीगरों की तलाश करेंगे. पैसों को बचाने के लिए अनुभवहीन लोगों से कार्य करना बड़े परेशानी का कारण बन सकता है. बच्चों की गतिविधियों को व्यवस्थित करें.उन्हें छोटे-छोटे कार्य करने के टास्क दे सकते हैं. उन्हें व्यस्त रखने की कोशिश बेहतर परिणाम लेकर आएगी. 

व्यवसायिक/ Professional

जीवनसाथी की अनुभवहीनता के कारण व्यवसाय नुकसान हो सकता है. अपने अनुभवों का उपयोग कर व्यवसाय को संभालने का प्रयास  करेंगे. किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपकी विशेषज्ञता की जरूरत पड़ सकती है नए आए सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाएंगे.इस समय कार्यों को अकेला पूरा करने का प्रयास तनाव बढ़ा सकता है. कार्यों को छोटे-छोटे भागों में बताकर सभी सहकर्मियों का सहयोग ले सकते हैं. इससे आपस में कार्य करने की योग्यता में वृद्धि होगी. 

स्वास्थ्य/Health

किसी गलत दवाई के सेवन से दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं.इस समय घरेलू उपचार की जगह सही चिकित्सक से परामर्श बेहतर रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance

कार्य का अनुभव न होने पर उसमें पैसा ना फंसाए. बाद में पैसे वापस निकालने में मुश्किल हो सकती है. 

रिश्ते/Relationship

सामने वाले की आर्थिक स्थिति देखकर रिश्ते ना बनाएं.रिश्ते विश्वास और व्यवहार के आधार पर लंबे समय तक टिके रहते हैं.
 

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