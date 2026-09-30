Capricorn Tarot Card Rashifal: अति विश्वास से बचें, दूसरों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें

Capricorn Tarot Card Horoscope 30 September 2026 Makar Tarot Card Rashifal: अपनी निजी बातों को लोगों के साथ साझा ना करें. बुराई करने वाले लोगों का प्रभाव स्वयं पर ना पड़ने दे. परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करें. छोटे-मोटे कार्यों को परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर पूरा करें. बच्चों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. बार-बार किसी अजनबी का आगमन चेतावनी दे सकता है.सामने वाले को घर के सदस्यों से मेलजोल न बढ़ाने दे.परिवार की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional

किसी पर अतिविश्वास ना करें. अपने कार्यों को स्वयं पूरा करें .कार्य को लेकर दूसरों पर निर्भरता परेशानी का कारण बन सकता हैं. सरकारी नौकरी की प्राप्ति की संभावना नजर आ रही है.विद्यार्थियों को अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है.किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात राजनीति में प्रवेश की इच्छा पूरी करने में मदद कर सकती है.सामने वाले से मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करेंगे.कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक से आए परिवर्तन से सजग रहे.

स्वास्थ्य/Health

किसी भी स्वास्थ्य समस्या को लेकर लापरवाही ना करें. समस्या चाहे छोटी क्यों ना हो,उसका सही उपचार आवश्यक लें.

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी की बातों में आकर गलत योजना में धन निवेश न करें. योजना की पूर्ण जानकारी स्वयं ले.

रिश्ते/Relationship

भाई-भाभी के साथ रिश्ते में मधुरता बनाए रखें. अपने मायके की बातों को साझा न करें.

