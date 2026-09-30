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Pisces Tarot Card Rashifal: नकारात्मक विचारों से बचें, आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें

Pisces Tarot Card Horoscope 30 September: Eight of swords की ऊर्जा विचारों में नकारात्मकता न बढने देने का प्रयास, कार्य की अधिकता के चलते दुविधा की स्थिति और अपने आसपास के वातावरण से सावधान रहने की बात लेकर आ सकते हैं. आईए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: नकारात्मक विचारों से बचें, आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें
Pisces Aaj Ka Rashifal 30 September 2026 | Meen Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 30 September 2026 Meen Tarot Card Rashifal: किसी समस्या का समाधान निकालने में मुश्किल आ सकती हैं. इस समय विचारों में नकारात्मकता बढ़ सकती  हैं.आस पास के लोगों से सहयोग न प्राप्त होने के कारण समस्या बढ़ती नजर आएगी इस समय अपने विचारों में बदलाव लाएं समस्या को सुलझाने के लिए उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं. जिससे समस्या को आसानी से समझाया जा सकता है. अपने आसपास के नकारात्मक लोगों से दूर रहे. पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग विचारों को दूषित कर सकते हैं.उनके साथ रिश्ते सीमित करें. परिवार के अन्य सदस्यों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. संतान की संगति से अनभिज्ञ न रहे.

व्यवसायिक/ Professional

अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. कार्य में जरूरत से ज्यादा दखल देने वाले लोगों से सावधान रहे विचारों में सकारात्मक लाएं. अचानक से जमीन जायदाद या वाहन से जुड़े लेनदेन में परेशानी हो सकती है. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखें. व्यवसाय में साझेदार की गलती के कारण किसी अनुबंध से हाथ धोना पड़ सकता है .सामने वाले को बार-बार उसकी गलती का एहसास ना कराएं. इससे उसके व्यवहार में नकारात्मकता आ सकती है. लापरवाही या हड़बड़ी से कार्यों को पूरा ना करें.दुविधा होने पर किसी से सहयोग ले सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health

लंबे समय तक कार्य करने के कारण कलाई या कंधों में तनाव हो सकता है.स्ट्रेचिंग करें और पर्याप्त आराम लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें. सही समय पर किया निवेश अच्छा प्रतिफल दे सकता है. 

रिश्ते/Relationship

छोटी बातों को लेकर तनाव न बढ़ाएं.विचारों के नकारात्मकता रिश्तों को खराब कर सकती है.
 

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