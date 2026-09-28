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Libra Tarot Card Rashifal: संपत्ति से जुड़े मामलों में मिल सकता है लाभ, घर में खुशियों का माहौल रहेगा

Libra Tarot Card Horoscope 28 September: जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव से उत्साहित, संतान सुख की प्राप्ति की संभावना और अपने कार्यस्थल और व्यवसाय में कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, तुला राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Libra Tarot Card Rashifal: संपत्ति से जुड़े मामलों में मिल सकता है लाभ, घर में खुशियों का माहौल रहेगा
Libra Aaj Ka Rashifal 28 September 2026 | Tula Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Libra Tarot Card Horoscope 28 September 2026 Tula Tarot Card Rashifal: अचानक से जीवन में बड़े उथल-पुथल नजर आ सकते है. रुके हुए कार्य में तेजी आई नजर आएगी. संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से समझौता में परिवर्तित हो सकता हैं. संतान सुख की प्राप्ति की प्रबल संभावना नजर आ रही है. विवाह के लिए मन चाहे जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है. परिवार की महिलाओं के साथ अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional

प्रॉपर्टी की खरीद-फ़रोख्त से जुड़ी बड़ी डील होने की संभावना नजर आ रही है. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा ज्यादा रहेगी. इसलिए मेहनत कड़ी करना पड़ सकती है. अपनी गोपनीय जानकारी को किसी के साथ साझा ना करें. कर्मचारियों और सहयोगियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें.इससे उनके कार्यों में गड़बड़ी की संभावना कम रहेगी. नौकरी में स्थानांतरण की स्थिति कर सकते हैं.जिसके चलते असमंजस्य की स्थिति रहेगी. किसी सहकर्मी की गलती के चलते हुए नुकसान से कार्य क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है. 

स्वास्थ्य/Health

मौसम के बदलने से त्वचा में सूखापन और खुजली हो सकती है. सर्द-गर्म मौसम के कारण खांसी और कफ बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance

पैसों का लेनदेन करते समय लिखित कार्रवाई जरूर करें. अपनी क्षमता से अधिक लोन ना ले. 

रिश्ते/Relationship

किसी को अपने भावनात्मक व्यवहार का फायदा ना उठने दे. जीवन साथी और परिवार का सहयोग मिल सकता है.
 

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