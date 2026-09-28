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Leo Tarot Card Rashifal: लंबे समय की योजना दिलाएगी फायदा, परिवार में सकारात्मक बदलाव के संकेत

Leo Tarot Card Horoscope 28 September: Eight of cups की ऊर्जा धैर्य और संयम रख के अच्छे नतीजे प्राप्त करने का प्रयास, जल्दी बाजी में कार्य करने से गलतियां की संभावना अधिक और परिवार में सुख शांति के लिए वास्तु उपाय की बात लेकर आ सकती है.आईए जानते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों,आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Leo Tarot Card Rashifal: लंबे समय की योजना दिलाएगी फायदा, परिवार में सकारात्मक बदलाव के संकेत
Leo Aaj Ka Rashifal 28 September 2026 | Singh Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 28 September 2026 Singh Tarot Card Rashifal: तुरंत नतीजा पाने के जल्दबाजी की जगह लंबे समय के फायदे पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. किसी पुराने निवेश को लेकर अच्छे प्रतिफल की प्राप्ति की संभावना राहत दे सकती है. परिवार में विवाह किसी के विवाह को लेकर चिंता बढ़ सकती है. सामने वाले की उम्र अधिक होने के कारण विवाह योग अच्छे प्रस्ताव मिलने में परेशानी नजर आ रही है. परिवार में किसी अनुभवी की सलाह पर कुछ वास्तु उपाय किए जा सकते हैं.इस उपाय के बाद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.इस बात को लेकर विश्वास है. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यावसायिक दृष्टि से कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ अच्छे संपर्क बना सकते हैं. किसी व्यक्ति के राजनीति में सक्रिय होने के कारण राजनीति में प्रवेश की आशंका हो सकती है.किसी सहकर्मी के अचानक से काफी बीमार होने के कारण उसके कार्यों का कार्य आपको प्राप्त हो सकता है.इस बात के चलते कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे.कार्यों को व्यवस्थित करने को प्राथमिकता दें. व्यावसायिक जीवन में कुछ बदलाव की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं.इस समय इन बदलावों पर विचार करेंगे. अपने विचार कार्यस्थल पर सभी के साथ साझा कर सकते हैं. सभी की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बदलावों  पर अच्छे निर्णयों को ले सकते है.

स्वास्थ्य/Health

गले में खराश लगातार बढ़ने से आवाज की गुणवत्ता बिगड़ सकती है. इस समय गर्म चीजों का सेवन लाभदायक रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance

पैसों के लेनदेन में अचानक से गड़बड़ी नजर आ सकती है.व्यवसाय में सभी हिसाब-किताब की जांच कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship

छोटे-छोटे कार्यों को पूरा करने में काफी समय लग सकता है. इस समय कार्यों को सभी के साथ मिलजुल कर करने का प्रयास करें.

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