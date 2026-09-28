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Leo Aaj Ka Rashifal: पुराने सौदे और आर्थिक फैसलों में सावधानी, बाद में मिल सकता है नया दृष्टिकोण

Leo Horoscope Today 28 September 2028, Singh Rashifal: दूर स्थान से जुड़ी कोई खबर भी उत्सुकता बढ़ा सकती है. कार्यस्थल पर ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपकी मौजूदा योजना में बदलाव कराए.

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Leo Aaj Ka Rashifal: पुराने सौदे और आर्थिक फैसलों में सावधानी, बाद में मिल सकता है नया दृष्टिकोण
Leo Aaj Ka Rashifal 28 September 2028 | Singh Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Leo Horoscope Today 28 September 2028, Singh Rashi ka Rashifal: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन दो चरणों में अनुभव होगा. सुबह 10:15 बजे तक चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे, जिससे अचानक बनने वाली परिस्थितियों और छिपे हुए पहलुओं पर ध्यान जाएगा. इसके बाद चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे सोच का दायरा बढ़ेगा और भविष्य से जुड़े निर्णयों में नई दिशा दिखाई दे सकती है. किसी दूसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा करके आर्थिक निर्णय लेने से बचें. आज छोटी-सी अनदेखी बाद में अतिरिक्त परेशानी पैदा कर सकती है. 

कार्यस्थल पर ऐसी सूचना मिल सकती है जो आपकी मौजूदा योजना में बदलाव कराए. किसी सहकर्मी से मिली अधूरी जानकारी को सच मानकर प्रतिक्रिया न दें. 

व्यापार में पुराने सौदे की कोई शर्त फिर चर्चा में आ सकती है. यदि भुगतान या हिसाब को लेकर मतभेद हो तो भावनात्मक बहस के बजाय रिकॉर्ड सामने रखकर बात करें. सुबह का समय जोखिम लेने की बजाय जांच-पड़ताल के लिए बेहतर रहेगा. किसी नए निवेश, बड़ी खरीदारी या साझेदारी को तुरंत अंतिम रूप देने से बचें. 

परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट होने के बाद फैसला करना ज्यादा सुरक्षित होगा. 10:15 बजे के बाद चंद्रमा आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे. इसके बाद मन कुछ हल्का हो सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति से मिली सलाह भविष्य की योजना बनाने में मदद करेगी. 

पढ़ाई, प्रशिक्षण या किसी नए विषय की जानकारी हासिल करने का अवसर मिल सकता है. दूर स्थान से जुड़ी कोई खबर भी उत्सुकता बढ़ा सकती है. निजी जीवन में सुबह मन के भीतर चल रही किसी बात का असर व्यवहार पर पड़ सकता है. दोपहर बाद परिस्थितियां सहज होने लगेंगी. किसी करीबी से गंभीर विषय पर बातचीत करनी हो तो दोपहर के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा.

उपाय: सुबह किसी पीपल के पेड़ के नीचे स्वच्छ जल अर्पित करें, लेकिन पेड़ को छुए बिना श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करें.
शुभ रंग: तांबे जैसा भूरा
 

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