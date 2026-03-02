विज्ञापन
क्या तांबे का पानी किडनी के लिए खराब है, पानी पीने के लिए सबसे अच्छा बर्तन कौन सा है, जानें तांबे का पानी कब नहीं पीना चाहिए?

8 FAQs : सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इस पानी को उषा पान कहते हैं. जब पानी तांबे के संपर्क में रहता है तो उसमें इस धातु के गुण मिल जाते हैं जो पेट की गंदगी को साफ करने में मदद करते हैं.

8 FAQs : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई फिट रहना चाहता है. हमारी दादी नानी हमेशा से कहती आयी हैं कि सही ढंग से पानी पीना ही आधी बीमारियों का इलाज है. इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे तांबे के बर्तन का पानी आपके स्वास्थ्य को बदल सकता है और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है.

1. सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में पानी पीने से क्या होता है?

सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इस पानी को उषा पान कहते हैं. जब पानी तांबे के संपर्क में रहता है तो उसमें इस धातु के गुण मिल जाते हैं जो पेट की गंदगी को साफ करने में मदद करते हैं. इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वेट लॉस में भी मदद मिलती है. यह पानी शरीर के गंदे टॉक्सिंस को बाहर निकालता है और चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है. ताम्र जल पीने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है.

2. तांबे का पानी कब नहीं पीना चाहिए?

तांबे का पानी हर समय पीना नुकसान दे सकता है. जब शरीर में कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इसे नहीं पीना चाहिए. जिन लोगों को एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या है उन्हें इसे संभाल कर पीना चाहिए. साथ ही ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में कभी भी दूध, दही या कोई खट्टी चीज डालकर न पिएं क्योंकि ये जहरीला हो सकता है. किडनी के पुराने मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बिना इसे रोजाना नहीं पीना चाहिए. गर्मी के मौसम में भी इसका हद से ज्यादा सेवन थोड़ा कम करना चाहिए.

3. तांबे के बर्तन में पानी को कितने समय तक रखना चाहिए?

तांबे के बर्तन का पूरा फायदा लेने के लिए पानी को कम से कम 8 घंटे तक उसमें रखना जरूरी है. सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रात को तांबे के जग या लोटे में पानी भर कर रख दें और अगले दिन सुबह इसे पिएं. 8 घंटे में तांबे के आयंस पानी में अच्छी तरह घुल जाते हैं जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं. हालांकि ध्यान रखें कि इसे बहुत ज्यादा दिनों तक यानी 24 घंटे से ज्यादा उसी बर्तन में न छोड़ें क्योंकि तब पानी का स्वाद बिगड़ सकता है.

4. तांबे के बर्तन में पानी कब तक रख सकते हैं?

आप तांबे के बर्तन में पानी को ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 घंटे तक रख सकते हैं. इतना समय पानी को आयुर्वेदिक गुणों से भरने के लिए काफी होता है. रोजाना नया पानी भरें और पुराने पानी को हटा दें. इस बात का खास ख्याल रखें कि तांबे का बर्तन अंदर से पूरी तरह साफ हो. अगर बर्तन अंदर से काला या हरा पड़ गया है तो उसमें पानी रखना नुकसान कर सकता है. इसलिए हर दो दिनों में बर्तन को नींबू और नमक से रगड़ कर चमकाएं.

5. पानी पीने के लिए सबसे अच्छा बर्तन कौन सा है?

पानी पीने के लिए सबसे अच्छा बर्तन तांबे का माना गया है अगर इसे सही नियम से इस्तेमाल किया जाए. आयुर्वेद में इसे सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि ये शरीर के तीनों दोष वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है. इसके अलावा मिट्टी का घड़ा भी एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि ये पानी को नेचुरली ठंडा और एल्कलाइन बनाए रखता है. कांच या स्टील के बर्तन भी सुरक्षित हैं लेकिन प्लास्टिक की बोतलों से हमेशा बचना चाहिए क्योंकि उनसे शरीर में केमिकल्स जाते हैं.

6. क्या तांबे का पानी किडनी के लिए खराब है?

नॉर्मल हालत में तांबे का पानी किडनी के लिए बुरा नहीं होता बल्कि ये शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. लेकिन अगर किसी को पहले से किडनी की कोई गंभीर बीमारी है तो उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. ज्यादा कॉपर शरीर में जमा होने से किडनी और लीवर पर दबाव पड़ सकता है. इसलिए किडनी के मरीजों को कॉपर वॉटर थेरेपी शुरू करने से पहले अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए. स्वस्थ लोगों के लिए ये बिल्कुल सुरक्षित है बस इसे लिमिट में ही पिएं.

7. सुबह उठते ही किस बर्तन में पानी पीना चाहिए?

सुबह उठते ही सबसे पहले तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना सबसे उत्तम माना जाता है. अगर आपके पास तांबे का बर्तन नहीं है तो मिट्टी के घड़े का पानी भी एक अच्छा विकल्प है. सुबह का पानी हल्का गुनगुना करके पीना पाचन के लिए और भी अच्छा होता. कोशिश करें कि सुबह उठते ही सीधे प्लास्टिक की बोतल या फ्रिज का ठंडा पानी न पिएं. तांबे का पानी पीने से पेट साफ होता है और पूरा दिन शरीर में ताजगी बनी रहती है.

8. कमजोर पाचन तंत्र को मजबूत कैसे बनाएं?

कमजोर पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना शुरू करें. अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां और फल. रोजाना थोड़ा व्यायाम या योगा करें क्योंकि शारीरिक मेहनत से डाइजेशन फास्ट होता है. रात का खाना सोने से कम से कम दो तीन घंटे पहले खाएं. बाहर का जंक फूड और ज्यादा तेल मसाले वाला खाना बंद कर दें. दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और खाने को अच्छी तरह चबा कर खाने की आदत डालें.

