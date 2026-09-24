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Cancer Tarot Card Rashifal: महत्वपूर्ण योजनाओं को रखें गोपनीय, धैर्य और विश्वास से बनेगी बात

Cancer Tarot Card Horoscope 24 September: Judgement की निष्पक्ष ऊर्जा किसी भी कानूनी मामले को गलत तरीके से पक्ष में लेने से नुकसान, कार्य को पूरा करने के लिए मदद लेने में संकोच न करने की स्थिति और किसी विवाद को खत्म न करने की मंशा लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Cancer Tarot Card Rashifal: महत्वपूर्ण योजनाओं को रखें गोपनीय, धैर्य और विश्वास से बनेगी बात
Cancer Aaj Ka Rashifal 24 September 2026 | KarkTarot Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 24 September 2026 Kark Tarot Card Rashifal: जब चारों तरफ से कोई रास्ता नजर ना आए, तो ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें.किसी न किसी की सहायता अवश्य प्राप्त होगी. कानूनी मामलों में गलत तरीके से फैसले को अपने पक्ष में करवाने  का प्रयास न करें. परिवार के किसी सदस्य के साथ पैसों को लेकर काफी बड़ा विवाद हो सकता है. दोनों में से कोई भी उसके बाद तो खत्म करने की इच्छा नहीं रखता है. 

व्यवसायिक/ Professional

व्यवसाय में आवश्यक मामलों से संबंधित जानकारी को गोपनीय बनाए रखना नुकसान से बचा सकता है. किसी भी कार्य को गलत तरीके से पूरा करने का प्रयास न करें.कानूनी मामलों में सही सलाहकार की मदद ले. बिना मदद के किसी कार्य को पूरा करने को लेकर परेशान हो सकते हैं. अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने आत्मविश्वास और मनोबल को ऊंचा बनाए रखें.

स्वास्थ्य/Health

गले में खराश को साधारण मान कर लापरवाही ना करें.किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श  ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance

छोटे-छोटे जमा पूंजी छोटे-छोटे बचत कर जमा पूंजी को सुरक्षित रखिए. वक्त पड़ने इसका इस्तेमाल कर जीवन में सुख शांति बनाए रखेंगे 

रिश्ते/Relationship

रिश्तों में भावनात्मक समझ होना आवश्यक है. गलतफहमियां बातचीत और माफी से कम हो सकती है.
 

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