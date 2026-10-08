Aquarius Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के व्यवहार से बढ़ सकती है परेशानी, समय पर काम पूरा करने पर दें ध्यान

Aquarius Tarot Card Horoscope 08 October 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: किसी बात को लेकर जीवनसाथी के साथ तनाव हो सकता है. सामने वाला अपनी बात को मनमानी के लिए बहसबाजी कर सकता है. इस समय किसी भी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें.घर में वरिष्ठ सदस्यों की जरूरतों को अनदेखा ना करें. आर्थिक मामलों में लापरवाही ना करें. घर से संबंधित खर्चों का हिसाब किताब सही रखे.छोटी-छोटी बचत पर अनावश्यक खर्च न करें. किसी पर ऐसी योजना में पैसा ना लगे इसके बारे में पूर्व से कोई जानकारी ना हो. जल्दबाजी में कार्यों को करने से बचें. अंतिम समय सीमा पर किसी भी बिल का भुगतान व्यर्थ की जुर्माना राशि में फंसा सकता है.

व्यवसायिक/ Professional

इस समय पारिवारिक व्यवस्था के कारण अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते है. समय पर किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता तय करें. कुछ कार्यों को फोन कॉल के जरिए पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. व्यवसाय में किसी कर्मचारी के साथ हुए हादसे को लेकर चिंता हो सकती है.इस समय सामने वाले व्यक्ति के साथ सहानुभूति का व्यवहार करें. जरूरत पड़ने पर उसकी आर्थिक मदद जरूर करें.इससे आपके रिश्ते अन्य कर्मचारियों के साथ भी बेहतर होंगे.अपने धन को सही कार्यों में लगाएं. यदि योजना में बड़ा जोखिम सामने आ रहा है. तो सोच समझ कर आगे बढ़े.

स्वास्थ्य/Health

परिवार में बड़े बुजुर्ग लोगों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें.

आर्थिक स्थिति/Finance

ज्यादा धन कमाने के लालच में परिस्थितियों से समझौता न करें.इस स्थिति में सामने वाला गैर कानूनी कार्य भी करा सकता है.

रिश्ते/Relationship

अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां से दूर ना भागे. संतान की गतिविधियों को नजरअंदाज करना परेशानी में डाल सकता है.

