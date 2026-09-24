विज्ञापन

मुरझाते पौधों को ठीक कैसे करें, सूख रहे या मर चुके पौधों को बचाने के 7 आसान तरीके

घर के अंदर के पौधे कई वजहों से सूख सकते हैं या मरे हुए दिख सकते हैं. यहां जानिए पौधे को सूखने और मरने से कैसे बचाएं.

Read Time: 3 mins
Share
मुरझाते पौधों को ठीक कैसे करें, सूख रहे या मर चुके पौधों को बचाने के 7 आसान तरीके
पौधों को ठीक कैसे करें?
file photo

अगर आपको गार्डनिंग पसंद है और आप अपने पौधों की अच्छी देखभाल करते हैं, फिर भी वे मुरझाने लगे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कई बार पौधे सूखे या मरे हुए लगते हैं, लेकिन सही देखभाल मिलने पर वे फिर से हरे-भरे हो सकते हैं. पौधों के खराब होने की वजह पोषक तत्वों की कमी, ज्यादा या कम पानी, फंगस या कीट हो सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कुछ आसान उपाय, जिनसे आप अपने पौधों को बचा सकते हैं.

पौधा सच में मरा या नहीं

जब पत्तियां भूरी हो जाएं और तना सूखने लगे, तो पौधा मरा हुआ लग सकता है, लेकिन अगर टहनी के अंदर हरापन है या जड़ें मजबूत हैं, तो पौधा दोबारा बढ़ सकता है. अगर, पौधा नहीं मरा हो तो वह फिर से जिंदा हो सकता है.

सूखी और खराब पत्तियां काट दें

अपने पौधे की सूखी और खराब पत्तियां काट दें. अगर तना भी खराब हो चुका है, लेकिन जड़ें हेल्दी हैं, तो तने को काटकर ऊपर सिर्फ 5 सेंटीमीटर हिस्सा छोड़ दें. इससे नई बढ़त आने में मदद मिलती है.

ज्यादा पानी न दें

पौधों को सही पानी का जरूर होती है. अगर, पौधे को पानी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा पानी नहीं दें, क्योंकि ऐसा करने से जड़ें खराब हो सकती है. अगर, पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और मिट्टी हमेशा गीली रहती है, तो कुछ दिन पानी देना बंद कर दें और पौधे को ऐसी जगह रखें जहां मिट्टी सूख सके.

मिट्टी बदलें

पौधे के लिए सबसे जरूरी मिट्टी ही होती है. पुरानी मिट्टी में समय के साथ पोषक तत्व कम हो जाते हैं. ऐसे में अगर पौधा खराब हो रहा है, तो मिट्टी बदल दें. ऐसा करने से फिर से पौधा बढ़ सकता है. 

दालचीनी

गीली मिट्टी या तने पर कटे हुए हिस्से पर फफूंद लगने से आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है. पिसी हुई दालचीनी एक असरदार नेचुरल तरीका है, जो पौधों को पैथोजन से बचाती है. अगर, आपको मिट्टी पर फफूंद दिखे, तो फंगल को फैलने से रोकने के लिए थोड़ी दालचीनी छिड़क दें.

केले का छिलका

केले के छिलकों को फेंकें नहीं, उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें और सीधे अपने पौधे की मिट्टी की ऊपरी परत में दबा दें, ताकि वे सड़-गलकर सीधे जड़ों तक पोषक तत्व पहुंचा सकें. अगर, आपको जल्दी असर करने वाला लिक्विड चाहिए, तो दो-तीन छिलकों को पानी से भरे जार में 48 घंटे के लिए भिगो दें. इस पानी का इस्तेमाल हर कुछ हफ्ते में अपने पौधों के लिए करें.

यह भी पढ़ें:- मैली काली एल्युमिनियम की कड़ाही पीछे से कैसे साफ करें? जिद्दी काले दाग हटाने के आसान घरेलू तरीके

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Plant Care
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com