Swapna Shastra: आपके सपने में कीड़े दिखते हैं? जानिए ये बड़ी आफत का संकेत है या धनवान बनने का इशारा

रात में आने वाले सपने कई बार हमें उलझन में डाल देते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, हर सपना अपने साथ कोई न कोई संकेत लेकर आता है. ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय बताते हैं कि अगर सपने में कीड़े-मकोड़े दिखाई दें, तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अलग-अलग कीड़ों का सपना जीवन में शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत दे सकता है.

सपने में कीड़े.मकोड़े दिखना

पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, सपने में कीड़े-मकोड़े दिखाई देना इस बात का संकेत हो सकता है कि जीवन की छोटी-छोटी परेशानियां आगे चलकर बड़ी चुनौती बन सकती हैं. यह मानसिक तनाव, चिंता या मन में छिपे डर की ओर भी इशारा करता है.

कनखजूरे को माना जाता है शुभ

उन्होंने बताया कि अगर सपने में आप खुद को कनखजूरे को मारते हुए देखते हैं, तो स्वप्न शास्त्र में इसे शुभ संकेत माना गया है. ऐसी मान्यता है कि इससे अचानक धन लाभ, आर्थिक तरक्की या कोई अच्छी खबर मिलने के योग बन सकते हैं.

घर में कनखजूरा या कॉकरोच दिखे तो क्या है संकेत

कौशल पांडेय के अनुसार, अगर सपने में कनखजूरा घर या कार्यस्थल में प्रवेश करता दिखाई दे, तो यह आने वाली रुकावट या परेशानी का संकेत माना जाता है. वहीं, कॉकरोच दिखाई देना आर्थिक तनाव, बढ़ती जिम्मेदारियों या मानसिक दबाव की ओर इशारा कर सकता है.

सफेद कीड़े का क्या है मतलब

उन्होंने आगे बताया कि सपने में सफेद कीड़े दिखाई देना शुभ नहीं माना जाता. यह परिवार में किसी परेशानी, बीमारी, काम में बाधा या आर्थिक चुनौतियों का संकेत हो सकता है. हालांकि, ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं और स्वप्न शास्त्र पर आधारित हैं.

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