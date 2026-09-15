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Shardiya Navratri 2026: अक्टूबर में कब से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि? जानिए सही तारीख और महत्व

शारदीय नवरात्रि के दौरान सभी भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं और हर दिन मां के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं. आइए जानते हैं इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से होगी.

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Shardiya Navratri 2026: अक्टूबर में कब से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि? जानिए सही तारीख और महत्व
कब से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि?
Photo Credit: NDTV

Shardiya Navratri 2026: हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है. शारदीय नवरात्रि के 9 दिन जगह-जगह पर देवी दुर्गा की मूर्तियों से पंडाल सजाए जाते हैं और मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा अर्चना होती है. साथ ही भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं और हर दिन मां के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से होगी और कौन से दिन मां दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा होगी.

कब से शुरू होंगे शारदीय नवरात्रि?

हिन्दू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर को रात 9 बजकर 19 मिनट पर होगी. वहीं, इस तिथि का समापन 11 अक्टूबर को रात 9 बजकर 30 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर 2026 से होगा. इसी दिन सभी भक्त घटस्थापना कर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर सकते हैं. 

किस दिन मां दुर्गा के किस स्वरूप की होगी पूजा?

  • नवरात्रि का पहला दिन: 11 अक्टूबर 2026- मां शैलपुत्री पूजा, घटस्थापना
  • नवरात्रि का दूसरा दिन: 12 अक्टूबर 2026- मां ब्रह्मचारिणी पूजा
  • नवरात्रि का तीसरा दिन: 13 अक्टूबर 2026- मां चंद्रघंटा पूजा
  • नवरात्रि का चौथा दिन: 14 अक्टूबर 2026- मां कूष्मांडा पूजा
  • नवरात्रि का पांचवां दिन: 15 अक्टूबर 2026- मां स्कंदमाता पूजा
  • नवरात्रि का छठा दिन: 16 अक्टूबर 2026- मां कात्यायनी पूजा
  • नवरात्रि का सातवां दिन: 17 अक्टूबर 2026- मां कालरात्रि पूजा
  • नवरात्रि का आठवां दिन: 18 अक्टूबर 2026- मां सिद्धिदात्री, अष्टमी पूजा
  • नवरात्रि का नौवां दिन: 19 अक्टूबर 2026- मां महागौरी, नवमी पूजा
  • 20 अक्टूबर 2026: दुर्गा विसर्जन, विजयादशमी

शारदीय नवरात्रि का महत्व

आश्विन मास में शरद ऋतु का आरंभ होने से इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि मां दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर से नौ दिनों तक युद्ध किया था. वहीं, दसवें दिन राक्षस का वध करके संसार को बचाया था. इसलिए नौ दिनों तक देवी की आराधना की जाती है. वहीं मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा किसी ना किसी रूप में पृथ्वी पर मौजूद रहती हैं, इसलिए इन दिनों में दुर्गा पूजा का खास महत्व बताया गया है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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