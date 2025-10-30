Shadi muhurat 2025: देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर और दिसंबर महीने में कब-कब पड़ेंगे शादी के मुहूर्त?

Shadi muhurat 2025 Hindu Marriage Dates: पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की एकादशी यानि देवउठनी एकादशी का पर्व 01 नवंबर 2025, शनिवार के दिन मनाया जाएगा. भगवान विष्णु से जुड़े इस पर्व का लोगों को लंबे समय से इंतजार बना हुआ है क्योंकि इसी पावन दिन पर जब श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं तो शादी, ब्याह, मंगनी, मुंडन, गृहप्रवेश आदि शुभ कार्य एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं. यदि आप भी इसी की बाट जोह रहे थे आइए हम आपको बताते हैं कि इस साल आखिर कब-कब बजेगा बैंड बाजा और कब-कब निकलेगी बारात?

नवंबर 2025 में शादी के मुहूर्त | November 2025 Vivah Muhurat

यदि आप इस साल नवंबर महीने में ही अपनी या फिर अपने किसी प्रिय व्यक्ति की शादी का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए काशी के जाने-माने ज्योतिषविद् विनय कुमार पांडेय नीचे दी गई तारीखों को उत्तम बताते हैं. इन तारीखों में से कुछ मुहूर्त रात्रि के तो कुछ दिन के हैं. ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार सबसे अच्छे मुहूर्त का चयन करने के लिए किसी योग्य पंडित से सलाह अवश्य लें.

18 नवंबर 2025, मंगलवार

22 नवंबर 2025, शनिवार

23 नवंबर 2025, ​रविवार

24 नवंबर 2025, सोमवार

25 नवंबर 2025, मंगलवार

29 नवंबर 2025, शनिवार

30 नवंबर 2025, रविवार

दिसंबर 2025 में शादी के शुभ मुहूर्त | December 2025 Vivah Muhurat

ज्योतिषी विनय कुमार पांडेय के अनुसार इस साल दिसंबर महीने में शादी के दो सबसे अच्छे मुहूर्त पड़ेंगे. जिसमें से एक 4 दिसंबर 2025, गुरुवार और दूसरा 5 दिसंबर 2025, शुक्रवार को रहेगा.

दिसंबर के बाद अगले साल कब होगी शादी की शुरुआत?

यदि इस साल आप साल किसी कारणवश शादी के अच्छे शुभ मुहूर्त का लाभ उठाने से चूक जाते हैं तो आपको जरा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्यों साल 2026 के दूसरे महीने से एक बार फिर चट मंगनी पट ब्याह शुरू हो जाएंगे. खास बात ये कि फरवरी माह में दिन और तारीख चुनने के लिए कई विकल्प मिलेंगे. पं​. विनय कुमार पांडेय के अनुसार फरवरी 2026 में विवाह के लिए 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 26 तारीखें अत्यधिक शुभ रहेंगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)