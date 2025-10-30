विज्ञापन
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी का महाउपाय, जिसे करते ही बरसेगा मां लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद 

Dev Uthani Ekadashi Puja Remedies: हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की एकादशी तिथि को अत्यंत ही शुभ और पावन माना गया है क्योंकि इसी दिन चातुर्मास समाप्त होता है और भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं. इस दिन पूजा से जुड़े किस उपाय को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसेगा, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी के सरल सनातनी उपाय
Dev Uthani Ekadashi Ke Upay: पंचांग के अनुसार भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा के लिए समर्पित देवउठनी एकादशी इस साल 01 और 02 नवंबर को मनाई जाएगी. जिसमें 01 तारीख को स्मार्त और 02 तारीख को वैष्णव परंपरा को मानने वाले व्रत और पूजन करेंगे. हिंदू धर्म में कार्तिक मास के शुक्लपक्ष में पड़ने वाली इस पावन एकादशी को श्री हरि की पूजा के लिए सबसे ज्यादा शुभ और फलदायी बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा से जुड़े कुछेक उपाय को करने से व्यक्ति के कष्ट दूर और कामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं. आइए देवउठनी एकादशी पूजा से जुड़े सरल सनातनी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

करियर और कारोबार में सफलता का उपाय 

यदि आप चाहते हैं कि आपको करियर और कारोबार में मनचाही सफलता प्राप्त हो और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें तो आपको देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को ​केसर मिले दूध से विशेष रूप से स्नान कराना चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने से करियर और कारोबार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति का सौभाग्य साथ देने लगता है. जिससे उसे इन दोनों ही क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होती है. 

तुलसी पत्र के उपाय से पूरी होगी कामना

हिंदू मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी की पूजा का पुण्यफल प्राप्त करने के लिए इस दिन साधक को श्री हरि की पूजा में भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए. मान्यता है कि शास्त्रों में विष्णुप्रिया कहलाने वाली तुलसी को श्री हरि की पूजा में अर्पित करने पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी कामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस तुलसी को एकादशी दिन वाले न तोड़ें बल्कि एक दिन पूर्व ही इसे तोड़कर रख लें. 

आर्थिक दिक्कत को दूर करने का उपाय 

यदि आप इन दिनों आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं और लाख कोशिशों के बाद भी धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पा रही है तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की विधि-विधान से पूजा करते हुए उनकी जड़ में विशेष रूप से गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए. मान्यता है कि इस उपाय को करने से श्री यानि धन की वृद्धि होती है. 

लक्ष्मी और नारायण को प्रसन्न करने का उपाय

देव उठनी एकादशी के दिन न सिर्फ भगवान श्री विष्णु की पूजा में तुलसी का भोग लगाएं बल्कि इस दिन तुलसी जी की विधि-विधान से पूजा करते हुए उनके लिए शुद्ध देशी घी का दीया जलाएं और उनकी कम से कम 5 या 7 बार परिक्रमा करें. मान्यता है कि इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है.

