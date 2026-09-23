विज्ञापन
विशेष लिंक

Scorpio Aaj Ka Rashifal: छोटी यात्रा का बन सकता है प्लान, सफर के दौरान जल्दबाजी से बचना होगा जरूरी

Scorpio Horoscope Today 23 September 2026, Vrishchik Rashifal: छोटी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है. आज का दिन साहस दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन जोखिम उठाने के लिए नहीं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Scorpio Aaj Ka Rashifal: छोटी यात्रा का बन सकता है प्लान, सफर के दौरान जल्दबाजी से बचना होगा जरूरी
Scorpio Aaj Ka Rashifal 23 September 2026 | Vrishchik Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Scorpio Horoscope Today 23 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपकी पहल, संवाद, साहस और अपने दम पर काम शुरू करने की क्षमता को सक्रिय करेगा. किसी काम को लेकर लंबे समय से सोच रहे हैं तो उसे छोटे कदम से शुरू करने का दिन है. दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करते रहने से बेहतर होगा कि अपनी योजना का पहला व्यावहारिक चरण पूरा करें. 

आपकी बातचीत आज किसी अवसर का रास्ता खोल सकती है. फोन कॉल, ईमेल, आवेदन या छोटी मुलाकात के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसका आगे चलकर उपयोग होगा. अपने विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए शब्दों के साथ सही तथ्य रखना जरूरी होगा. बहुत अधिक स्पष्टवादी बनने के चक्कर में किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचाएं. 

व्यापार में प्रचार, मार्केटिंग, ग्राहक संपर्क और नए लोगों से जुड़ने का काम गति पकड़ सकता है. यदि कोई नया उत्पाद या सेवा शुरू करने की तैयारी है तो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रहना लाभकारी रहेगा. लेकिन एक साथ कई योजनाएं शुरू करने से संसाधन बंट सकते हैं. पहले उस काम को चुनें जिसमें तत्काल परिणाम मिलने की संभावना सबसे अधिक है. 

छोटी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है. वाहन चलाते समय जल्दबाजी या ओवरटेकिंग न करें. यदि सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है तो बार-बार समझाने के बजाय उसे कुछ समय देना अधिक प्रभावी होगा. बेवजह के छोटे छोटे खर्जे बड़ा बनकर बजट बिगाड़ सकते हैं. आज का दिन साहस दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन जोखिम उठाने के लिए नहीं. किसी चुनौती का सामना करते हुए अपनी सीमा पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

उपाय: सुबह हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करके ॐ अंजनीसुताय नमः का 11 बार जाप करें.
शुभ रंग: गहरा मैरून


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Vrishchik Rashifal, Scorpio Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com