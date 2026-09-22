Scorpio Aaj Ka Rashifal: मेहनत से अटके काम को मिल सकती है रफ्तार, पहल करने का मिलेगा फायदा

Scorpio Horoscope Today 22 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: यह समय प्रयास, साहस, संचार, छोटे भाई-बहन और अपने दम पर किसी काम को आगे बढ़ाने से जुड़ा रहेगा. जिस कार्य को शुरू करने के लिए आप लंबे समय से सही अवसर तलाश रहे थे, उसमें पहल करने की प्रेरणा मिल सकती है. आज दूसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं कदम उठाने से स्थिति आगे बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में फोन, ईमेल, मीटिंग या किसी महत्वपूर्ण बातचीत के माध्यम से काम आगे बढ़ सकता है.

व्यवसाय में नए ग्राहक से संपर्क करने या पुराने संपर्क को फिर से सक्रिय करने का मौका मिलेगा. हालांकि जल्दबाजी में वादा करने से बचें. जो बात आप पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए समयसीमा तय करते हुए सावधानी रखें.

चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि से नवम भाव पर पड़ रही है. इसलिए गुरु, वरिष्ठ व्यक्ति, धर्म, उच्च शिक्षा, दूरस्थ संपर्क और लंबी यात्रा से जुड़े विषय भी सक्रिय हो सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम की दिशा बदल सकती है, लेकिन सलाह सुनना और निर्णय लेना दो अलग बातें हैं. अंतिम फैसला अपनी परिस्थिति देखकर ही करें.

भाई-बहनों के साथ किसी काम को लेकर मतभेद हो सकता है. आपकी बात सही होने पर भी उसे कठोर अंदाज में रखने से संबंधों में खिंचाव बढ़ सकता है. पढ़ाई या किसी नई विद्या को सीखने वालों के लिए प्रयास बढ़ाने का दिन है. केवल जानकारी इकट्ठी करते रहने के बजाय उसे व्यवहार में उतारने की कोशिश करें.

धार्मिक यात्रा या किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम का विचार बन सकता है, लेकिन थकान को नजरअंदाज करके अत्यधिक भागदौड़ न करें.

आज आपकी बात लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है, इसलिए शब्दों का इस्तेमाल सोचकर करें. सोशल मीडिया या सार्वजनिक बातचीत में जल्द प्रतिक्रिया देने से अनावश्यक विवाद खड़ा हो सकता है. किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है.

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर प्रसाद बांटें.

शुभ रंगः मरून

