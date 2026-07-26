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Sawan 2026: सावन में करें भगवान शिव के 108 नामों का जाप, प्रसन्न होंगे भोलेनाथ, पूरी होंगी मनोकामनाएं

इस साल 30 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत होने जा रही है. वहीं, इसका समापन 28 अगस्त को होगा. इस माह में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए उनके शक्तिशाली 108 नामों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

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Sawan 2026: सावन में करें भगवान शिव के 108 नामों का जाप, प्रसन्न होंगे भोलेनाथ, पूरी होंगी मनोकामनाएं
सावन में करें भगवान शिव के 108 नामों का जाप
Photo Credit: NDTV

शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बेहद खास माना जाता है. इस साल श्रावण मास 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त को समाप्त होगा. ये महीना शिव भक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस माह में भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और समस्याओं से छुटकारा मिलता है. ये भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पूरे माह में भगवान शिव के शक्तिशाली 108 नामों का जाप करता है उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, रुके कार्य पूरे होते हैं और नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है. साथ ही ऐसा करने से सफलता के भी योग बनते हैं.

यहां पढ़ें भगवान शिव के 108 नाम

  1. ॐ भोलेनाथ नमः
  2. ॐ कैलाश पति नमः
  3. ॐ भूतनाथ नमः
  4. ॐ नंदराज नमः
  5. ॐ नन्दी की सवारी नमः
  6. ॐ ज्योतिलिंग नमः
  7. ॐ महाकाल नमः
  8. ॐ रुद्रनाथ नमः
  9. ॐ भीमशंकर नमः
  10. ॐ नटराज नमः
  11. ॐ प्रलेयन्कार नमः
  12. ॐ चंद्रमोली नमः
  13. ॐ डमरूधारी नमः
  14. ॐ चंद्रधारी नमः
  15. ॐ मलिकार्जुन नमः
  16. ॐ भीमेश्वर नमः
  17. ॐ विषधारी नमः
  18. ॐ बम भोले नमः
  19. ॐ ओंकार स्वामी नमः
  20. ॐ ओंकारेश्वर नमः
  21. ॐ शंकर त्रिशूलधारी नमः
  22. ॐ विश्वनाथ नमः
  23. ॐ अनादिदेव नमः
  24. ॐ उमापति नमः
  25. ॐ गोरापति नमः
  26. ॐ गणपिता नमः
  27. ॐ भोले बाबा नमः
  28. ॐ शिवजी नमः
  29. ॐ शम्भु नमः
  30. ॐ नीलकंठ नमः
  31. ॐ महाकालेश्वर नमः
  32. ॐ त्रिपुरारी नमः
  33. ॐ त्रिलोकनाथ नमः
  34. ॐ त्रिनेत्रधारी नमः
  35. ॐ बर्फानी बाबा नमः
  36. ॐ जगतपिता नमः
  37. ॐ मृत्युन्जन नमः
  38. ॐ नागधारी नमः
  39. ॐ रामेश्वर नमः
  40. ॐ लंकेश्वर नमः
  41. ॐ अमरनाथ नमः
  42. ॐ केदारनाथ नमः
  43. ॐ मंगलेश्वर नमः
  44. ॐ अर्धनारीश्वर नमः
  45. ॐ नागार्जुन नमः
  46. ॐ जटाधारी नमः
  47. ॐ नीलेश्वर नमः
  48. ॐ गलसर्पमाला नमः
  49. ॐ दीनानाथ नमः
  50. ॐ सोमनाथ नमः
  51. ॐ जोगी नमः
  52. ॐ भंडारी बाबा नमः
  53. ॐ बमलेहरी नमः
  54. ॐ गोरीशंकर नमः
  55. ॐ शिवाकांत नमः
  56. ॐ महेश्वराए नमः
  57. ॐ महेश नमः
  58. ॐ ओलोकानाथ नमः
  59. ॐ आदिनाथ नमः
  60. ॐ देवदेवेश्वर नमः
  61. ॐ प्राणनाथ नमः
  62. ॐ शिवम् नमः
  63. ॐ महादानी नमः
  64. ॐ शिवदानी नमः
  65. ॐ संकटहारी नमः
  66. ॐ महेश्वर नमः
  67. ॐ रुंडमालाधारी नमः
  68. ॐ जगपालनकर्ता नमः
  69. ॐ पशुपति नमः
  70. ॐ संगमेश्वर नमः
  71. ॐ दक्षेश्वर नमः
  72. ॐ घ्रेनश्वर नमः
  73. ॐ मणिमहेश नमः
  74. ॐ अनादी नमः
  75. ॐ अमर नमः
  76. ॐ आशुतोष महाराज नमः
  77. ॐ विलवकेश्वर नमः
  78. ॐ अचलेश्वर नमः
  79. ॐ अभयंकर नमः
  80. ॐ पातालेश्वर नमः
  81. ॐ धूधेश्वर नमः
  82. ॐ सर्पधारी नमः
  83. ॐ त्रिलोकिनरेश नमः
  84. ॐ हठ योगी नमः
  85. ॐ विश्लेश्वर नमः
  86. ॐ नागाधिराज नमः
  87. ॐ सर्वेश्वर नमः
  88. ॐ उमाकांत नमः
  89. ॐ बाबा चंद्रेश्वर नमः
  90. ॐ त्रिकालदर्शी नमः
  91. ॐ त्रिलोकी स्वामी नमः
  92. ॐ महादेव नमः
  93. ॐ गढ़शंकर नमः
  94. ॐ मुक्तेश्वर नमः
  95. ॐ नटेषर नमः
  96. ॐ गिरजापति नमः
  97. ॐ भद्रेश्वर नमः
  98. ॐ त्रिपुनाशक नमः
  99. ॐ निर्जेश्वर नमः
  100. ॐ किरातेश्वर नमः
  101. ॐ जागेश्वर नमः
  102. ॐ अबधूतपति नमः
  103. ॐ भीलपति नमः
  104. ॐ जितनाथ नमः
  105. ॐ वृषेश्वर नमः
  106. ॐ भूतेश्वर नमः
  107. ॐ बैजूनाथ नमः
  108. ॐ नागेश्वर नमः

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