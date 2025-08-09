Happy Raksha Bandhan Wishes: भाई को भेजें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, कहें सबसे प्यारा मेरा भैया... यहां से देखें Rakhi Status

Raksha Bandhan Messages: रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और त्योहार को पूरा करती हैं. इस दिन बहुत से बहन भाई एकदूसरे से दूर होते हैं. ऐसे में राखी की शुभकामनाओं के जरिए एक दूसरे को प्यार भेजा जाता है. वहीं, कोई राखी ब्रदर या राखी सिस्टर हो तो उसे भी राखी के विशेज भेजे जाते हैं. आजकल बहन भाई एकदूसरे के लिए सोशल मीडिया पर भी राखी के पोस्ट करते हैं. वहीं, व्हाट्सऐप स्टेटस (Raksha Bandhan 2025 Whatsapp Status), फेसबुक स्टेटस और फोटोज पोस्ट करके भी दूर-दराज के रिश्तेदारों और दोस्तों को राखी की बधाई दी जा सकती है. यहां आपके लिए राखी के ऐसे ही कुछ खास मैसेजेस (Rakhi Wishes) दिए जा रहे हैं जो आप सभी को भेजकर हैप्पी रक्षाबंधन विश कर सकते हैं.
बारिश के कारण बहन के पास नहीं पहुंच पा रहे तो अभिजीत मुहूर्त या प्रदोष काल में इस समय बंधवाएं राखी
हैप्पी रक्षाबंधन विशेज | Happy Raksha Bandhan Wishes
राखी है प्यार का त्योहार,
बहन करती है भाई से दुलार
भाई देता है उसकी रक्षा का वचन,
इस प्यार भरे रिश्ते को दिल से दुआ.
हैप्पी रक्षाबंधन!
-----------------------------------------------------
भाई-बहन के प्यार का बंधन है इस दुनिया में वरदान,
इसके जैसा दूजा कोई न रिश्ता चाहे ढूंढ लो सारा जहान.
हैप्पी रक्षाबंधन!
------------------------------------------------------------------
राखी का त्योहार है, रेशम की डोरी है,
प्यारा सा भाई और बहनों की टोली है
दुआ है ये साथ कभी ना छूटे,
प्यार का ये बंधन कभी न टूटे.
हैप्पी रक्षाबंधन!
----------------------------------------------------------------
प्यारे से बंधन में छिपी है इस रिश्ते की मिठास
राखी के धागे में बसी है भाई-बहन की आस.
हैप्पी रक्षाबंधन!
--------------------------------------------------------------------
राखी का त्योहार है सबसे प्यारा,
भाई-बहन का बंधन है न्यारा
तेरे जैसा भाई पाकर खुश हूं मैं,
दुआ है तुझे मिले इस संसार का सुख सारा.
हैप्पी रक्षाबंधन!
-------------------------------------------------------------------
भाई तेरे हर सुख-दुख में साथ हूं मैं,
तू है आसपास तो खुश हूं मैं
हर दिन हो रक्षाबंधन जैसा,
तेरे लिए दुनिया की खुशियां मांगती हूं मैं.
हैप्पी रक्षाबंधन!
------------------------------------------------------------
भाई मेरी पहचान है तू,
तू है तो मैं हूं
मांगती हूं तेरे लिए हर पल दुआ,
मेरी जान है तू.
हैप्पी रक्षाबंधन!
-------------------------------------------------------------
आज दिन बहुत खास है,
भाई के लिए राखी मेरे पास है
उसके सुकून के खातिर भैया
तेरी बहना हमेशा तेरे पास है.
हैप्पी रक्षाबंधन!
-----------------------------------------------------------
चंदन का तिलक, खुशियों की बौछार,
भाई-बहनों का साथ और बेशुमार प्यार,
मुबारक हो आपको यह राखी का त्योहार.
हैप्पी रक्षाबंधन!
-------------------------------------------------------------------
किसी के जख़्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा
अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा.
हैप्पी रक्षाबंधन!
-----------------------------------------------------
रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई,
खुशियों की सौगात लेकर बहन राखी बांधने आई
बहन के हाथों से सजी आज भाई की कलाई,
हर भाई-बहन को रक्षाबंधन की बधाई.
हैप्पी रक्षाबंधन!
--------------------------------------------------------
खुश किस्मत होती हैं वो बहनें
जिनके सिर पर भाई का हाथ होता है
हर परेशानी में उसके साथ होता है.
हैप्पी रक्षाबंधन!
---------------------------------------------------
चंदन का टीका रेशम का धागा
सावन की सुगंध बारिश की फुहार
भाई की उम्मीद बहना का प्यार
मुबारक हो आपको राखी का त्योहार.
हैप्पी रक्षाबंधन!
-------------------------------------------------------------
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं