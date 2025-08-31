Radha Ashtami 2025 : प्रेमानंद महाराज से जानिए राधा रानी के 28 नाम, मान्यता के अनुसार जप करने से होती है हर मनोकामना पूरी

Names Of Radha Kishori: राधाा अष्‍टमी पर मनोकामना पूर्ति के लिए भक्त कितने जतन करते हैं. सच तो ये हैक‍ि कुछ अपने आराध्य का दिन रात जाप करते हैं. कुछ भक्त उपवास (Fast) भी रखते हैं और भगवान की पूजा अर्चना में हमेशा लीन रहते हैं. कुछ भक्त कोई संकल्प भी लेते हैं और मनोकामना पूरी होने के बाद उसे पूरी सच्चाई के साथ निभाते हैं. ऐसे भक्त जो सारे जतन कर चुके हैं, लेकिन इसके भी उनकी मनोकामना (Wishes) पूर्ण नहीं हो रही है. उन्हें राधा रानी (Radha Rani) के चमत्कारी नामों का जाप शुरू करना चाहिए. राधा रानी को पूजने वाले वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) ने राधा रानी के ऐसे 28 चमत्कारी नाम भक्‍तों को बताए हैं. जिनका जाप करने से राधा अष्‍टमी पर हर मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है. तो आज राधा अष्‍टमी के मौके पर भक्‍त ये 28 नामों का जाप अवश्‍य करें.

संत से जाने चमत्कारी मंत्र | Learn the miraculous mantra from the saint

प्रेमानंद महाराज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सच तो ये है क‍ि भक्‍त जानना चाहते हैं क‍ि राधा अष्‍टमी पर क्‍या करें क‍ि राधा रानी प्रसन्‍न होकर उनकी हर इच्‍छा पूरी करें. इंस्टाग्राम हैंडल गिरधर महाराज ने भी उनका ये खास वीडियो अपने हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो के माध्‍यम से प्रेमानंद महाराज राधा रानी के 28 चमत्कारी नाम बता रहे हैं और उनके जाप करने का सही तरीका भी उन्‍होंने बताया है. प्रेमानंद महाराज का मानना है कि इन 28 नामों के सही तरीके से जाप करने से भक्‍त की हर मनोकामना पूरी होती है. इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि राधा रानी के इन 28 नामों के जाप से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और दुख दर्द भी हमेशा के ल‍िए दूर होते हैं. भक्‍त भी जानिए कौन कौन से हैं राधा रानी के ये 28 नाम और खुद प्रेमानंद महाराज के इस वीडियो से जानिए उनके जाप का सही तरीका क्या है.

राधा रानी के 28 चमत्कारी नाम का जाप करने का यह है सही तरीका |What is the correct way to chant the 28 miraculous names of Radha Rani

1. राधा

2. रासेश्वरी

3. रम्या

4. कृष्ण मत्राधिदेवता

5. सर्वाद्या

6. सर्ववन्द्या

7. वृन्दावन विहारिणी

8. वृन्दा राधा

9. रमा

10. अशेष गोपी मण्डल पूजिता

11. सत्या

12. सत्यपरा

13. सत्यभामा

14. श्री कृष्ण वल्लभा

15 वृष भानु सुता

16. गोपी

17. मूल प्रकृति

18. ईश्वरी

19. गान्धर्वा

20. राधिका

21. रम्या

22. रुक्मिणी

23. परमेश्वरी

24. परात्परतरा

25. पूर्णा

26. पूर्णचन्द्रविमानना

27. भुक्ति- मुक्तिप्रदा

28. भवव्याधि-विनाशिनी