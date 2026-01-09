बंद नाक को तुरंत कैसे खोलें? Doctor Hansa Yogendra ने बताए 3 असरदार तरीके

How to treat a blocked nose at home: जनवरी का महीना शुरू होते ही ठंड का एहसास भी बढ़ गया है. इस दौरान सर्दी-जुकाम होने पर या एलर्जी के कारण बहुत से लोगों की नाक बंद हो जाती है. बंद नाक न सिर्फ सांस लेने में परेशानी देती है, बल्कि इसके चलते सिर भारी लगने लगता है, नींद ठीक से नहीं आती और रोजमर्रा के काम पर भी असर पड़ता है. इसी विषय पर मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 3 तरीके बताए हैं, जो बंद नाक को खोलने में तुरंत असर दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे खोलें बंद नाक?

सबसे पहले योग गुरु जलनेति करने की सलाह देती हैं. वे बताती हैं, जलनेति नाक की सफाई के लिए बेहद असरदार योग-क्रिया है. इसमें हल्के गुनगुने और नमक मिले पानी से नाक के रास्ते की सफाई की जाती है. इससे जमा बलगम बाहर निकल जाता है और हवा का रास्ता साफ हो जाता है. इसके अलावा जलनेति करने से साइनस की सूजन कम होती है, एलर्जी में राहत मिलती है और नाक के अंदर जमा गंदगी साफ हो जाती है. ऐसे में आप जलनेति

का अभ्यास कर सकते हैं.

दूसरा तरीका है कपालभाति. इसमें तेज गति से सांस बाहर छोड़ते हैं, जिससे जमा हुआ बलगम ढीला होकर निकलने लगता है और साइनस साफ होते हैं. इसके साथ ही कपालभाति करने से चेहरे में रक्त संचार बढ़ता है, मन शांत होता है और तनाव भी कम होता है. ऐसे में आप रोज थोड़ा समय निकालकर कपालभाति कर सकते हैं.

तीसरा तरीका है कपाल रंध्र धौती. ये योग की एक क्रिया है, जिसमें सिर के ऊपरी हिस्से और साइनस मार्ग को बाहरी रूप से साफ किया जाता है. इसके लिए चेहरे पर हल्के दबाव के साथ मालिश की जाती है. कपाल रंध्र धौती

से चेहरे की नसों को उत्तेजना मिलती है, साइनस एरिया पर गर्माहट आती है और जकड़न कम होती है. इससे सिरदर्द, चक्कर और माइग्रेन जैसी समस्याओं में भी लाभ मिल सकता है. ऐसे में नाक बंद होने पर आप कपाल रंध्र धौती कर सकते हैं.

इन 3 तरीकों को अपनाने के साथ-साथ हंसाजी कुछ समय के लिए ठंडी चीजों के सेवन से परहेज करने की सलाह देती हैं. इससे अलग जरूरत पड़ने पर भाप लेना, गर्म पानी की सेंक करना और गर्म, ताजा खाना खाने से भी नाक खुलने में मदद मिल सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.