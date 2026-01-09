पेट साफ नहीं हो रहा? रात को सोते समय इस चीज को पानी में मिलाकर पिएं, सुबह उठते ही पेट हो जाएगा साफ

Constipation Remedy: आजकल के समय में पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं, क्योंकि पेट रोजाना सही से साफ नहीं होता है तो कई बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है. आयुर्वेद के अनुसार, सभी बीमारियों की जड़ हमारे खराब पाचन तंत्र में ही समाई हुई है. जब भोजन ठीक से पचता नहीं है, तो पेट में गैस, एसिडिटी और भारीपन महसूस होने लगता है. ऐसे में कुछ नेचुरल तरीके आपके लिए असरदार साबित हो सकते हैं. अजवाइन और जीरा सिर्फ मसाले ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर हैं. अजवाइन में मौजूद 'थाइमोल' पेट में पाचक रसों को उत्तेजित करता है, जबकि जीरा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर शरीर को अंदर से शुद्ध करता है.

Persian-FACT स्टडी 2024 के मुताबिक, आंते संबंधी डिस्पेप्सिया वाले रोगियों पर अजवाइन, सौंफ सहित फार्मूलेशन का परीक्षण किया गया. यह दो सप्ताह के सेवन से अपच और भोजन के बाद समस्या में गंभीर सुधार दिखाया गया. Herbal churna फॉर्मूलेशन 2025 के मुताबिक, अजवाइन और सौंफ को अन्य जड़ी-बूटियों के साथ मिलाकर तैयार चूर्ण ने लैक्टरिक एसिडिटी और गैस से राहत दी.

जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, वह रात में सोने से पहले अजवाइन और सौंफ का पानी बहुत असरदार हो सकता है. आप रात को सोने से पहले इन दोनों सामग्रियों का गुनगुना पानी पीते हैं, तो यह रात भर आपके पाचन तंत्र पर काम करता है और सुबह बिना किसी परेशानी के आपके पेट को प्राकृतिक रूप से साफ करने में मदद करता है. यह उपाय पूरी तरह से सुरक्षित है और शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन बाहर निकालता है, जिसका आपकी त्वचा और एनर्जी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. महंगी दवाओं के बजाय घर में आसानी से उपलब्ध इन दो चीजों का उपयोग करके आप पेट की समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं.

पाचन तंत्र मजबूत

अजवाइन में मौजूद 'थाइमोल' नामक तत्व पेट में पाचक रसों का उत्पादन बढ़ाता है. इससे भारी भोजन को पचाना आसान हो जाता है और भोजन तेजी से एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है. भोजन के बाद पेट भारी होने की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए अजवाइन और जीरे का पानी एक प्राकृतिक टॉनिक का काम करता है.

जीरा पेट की सूजन और पित्त को कम करने में लाभकारी माना जाता है. जीरा और गुठली का मिश्रण आंतों में फंसी गैस को निकालने में मदद करता है. रात को सोते समय इस पानी को पीने से पेट दर्द से राहत मिलती है और बार-बार होने वाली एसिडिटी की शिकायत कम होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.