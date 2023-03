Numerologist ने बताया बस ऐसा करने पर अचानक मिल सकता है धन, अपनी जेब में लिखकर रख लीजिए यह चीज!

मैनिफेस्टेशन कोच ईशा लखवानी ने वीडियो शेयर कर पैसे पाने का तरीका बताया है. ईशा के अनुसार एक कागज का चौकोर टुकड़ा लें. अब हरे रंग के पेन से इस कागज पर 520, 741 और 9681257 लिखें. संख्याएं लिख देने के बाद कागज के टुकड़े को 2 बार तिकोना मोड़ें. अब आपको इस पेपर के टुकड़े को अपने पैंट की जेब में रख लेना है. ईशा के अनुसार इस कागज का तिकोना आकार पिरामिड को प्रस्तुत करता है जो ज्यादा से ज्यादा कोस्मिक एनर्जी (Cosmic Energy) को आकर्षित करता है.

ईशा ने अपने एक और वीडियो में घड़ी के साथ मैनिफेस्टेशन करना बताया है. इस मैनिफेस्टेशन से पैसों से जुड़ा भाग्योदय होता है या आसान भाषा में कहें तो सौभाग्य (Money Luck) आता है. एक चौकोर कागज लेकर उसपर हरे स्केच पेन से 234451 लिखें. इसके ऊपर इंग्लिश में लिखें Money comes to me easily and styas with me always (मेरे पास पैसे आसानी से आ जाते हैं और मेरे पास ही टिके रहते हैं. ) इसके बाद नीचे थैंक्यू लिख दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईशा ने अपने वीडियो में लिखा है. अब इस कागज को लेकर अपनी दीवार पर लगी घड़ी के पीछे चिपका दें. ध्यान रहे कागज घड़ी के पीछे चिपकाना है दीवार पर नहीं. ईशा के अनुसार ऐसा करने पर पैसों का लाभ होता है.

