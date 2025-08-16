विज्ञापन
Janmashtami 2025: जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले को जरूर पता होनी चाहिए ये 10 बड़ी बातें

Krishna Janmashtami 2025: मुरली मनोहर के जन्मोत्सव पर जिस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं, उसे करने के लिए कुछेक नियम बताए गये हैं, जिसे हर कृष्ण भक्त को जरूर पता होना चाहिए. जन्माष्टमी पर्व और व्रत से जुड़ी 10 बड़ी बातों को जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के 10 नियम

Krishna Janmashtami Vrat 2025 Rules: सनातन परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानि जन्माष्टमी के दिन रखे जाने वाले व्रत को महाव्रत माना गया है. लोक परंपरा में इसे व्रतों का राजा भी कहते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर इस व्रत को विधि-विधान से रखने पर व्यक्ति के सभी दु:ख और ताप दूर होते हैं और उसे कृष्ण की कृपा सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. यदि आप भी आज इस व्रत को रखने जा रहे हैं तो उसे करने से पहले आपको ये 10 बड़ी बातें जरूर पता होनी चाहिए.

  1. भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी व्रत को प्रारंभ करने से पहले व्यक्ति को स्नान-ध्यान करने के बाद सबसे पहले इसे विधि-विधाने से करने के लिए संकल्प लेना चाहिए.
  2. जन्माष्टमी के व्रत में अन्न और सादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए. आप अपने सामर्थ्य के अनुसार फलाहार कर सकते हैं. ​हालांकि ये नियम बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए नहीं लागू होते हैं.
  3. जन्माष्टमी व्रत रखने वाले कृष्ण भक्त को पूरे दिन तन-मन से पवित्र रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.
  4. जन्माष्टमी पर भूलकर भी व्रत रखने वाले को दिन में नही सोना चाहिए.
  5. हिंदू मान्यता के अनुसार जिस देवता का जन्म जिस समय हुआ था, उसका उसी समय पूजन करना शुभ और पुण्यदायी होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन 12 बजे रात्रि के बाद शुभ मुहूर्त में करें.
  6. जन्माष्टमी की पूजा में भगवान को भोग लगाते समय उनकी प्रिय और अप्रिय चीजों का ख्याल रखें.
  7. जन्माष्टमी की पूजा में भगवान का भोग बगैर तुलसी के अधूरा माना जाता है, इसलिए कान्हा को जो कुछ भी भोग लगाएं, उसमें तुलसी दल अवश्य रखें.
  8. जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने और प्रसाद का सेवन करने के बाद तुरंत नहीं सो जाना चाहिए बल्कि कुछ समय तक उनका भजन-कीर्तन करना चाहिए.
  9. जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करना या फिर उसे सुनना अत्यधिक शुभ माना गया है. यदि आप स्वयं श्री कृष्ण का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम उनसे संबंधित कथाओं और भजन को सुनने के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें.
  10. जन्माष्टमी व्रत रखने वालों को अष्टमी तिथि के समाप्त होने पर ही इस व्रत का पारण करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

