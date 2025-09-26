Navratri 2025 Goddess By Zodiac Sign: नवरात्रि चैत्र की हो या फिर शारदीय, जानें अपनी राशि की गुडलक देवी

Navratri 2025 Good Luck Goddess: हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की की पूजा के लिए नवरात्रि का महापर्व अत्यंत ही शुभ माना गया है. यही कारण है कि देवी के उपासक पूरे साल चैत्र, शारदीय और गुप्त नवरात्रि का इंतजार करते हैं. सनातन परंपरा में देवी के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है. मुख्य रूप से नवरात्रि के 9 दिन में 9 देवियों की पूजा की जाती है. यह पूजा तीन उद्देश्यों से यानि सात्विक, राजसिक एवं तामसिक होती है. इसमें सात्विक का संबंध मां सरस्वती और राजसिक का संबंध देवी लक्ष्मी और तामसिक का संबंध मां काली से होता है. आइए जानते हैं कि किस राशि के जातकों को किस नवरात्रि में कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए.

मेष राशि की गुडलक देवी

यदि आपकी मेष राशि है तो आप शक्ति की साधना करके अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आपको चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मां शैलपुत्री की साधना करनी चाहिए, लेकिन यदि आप दस महाविद्या साधना करना चाहते हैं तो आपको देवी 'तारा' की पूजा करनी चाहिए.

वृषभ राशि की गुडलक देवी

हिंदू मान्यता के अनुसार वृषभ राशि के जातकों को चैत्र और शारदीय नवरात्रि में ब्रह्मचारिणी की उपासना करना चाहिए, जबकि गुप्त नवरात्रि में 'षोडशी' की उपासना करनी चाहिए.

मिथुन राशि की गुडलक देवी

मिथुन राशि के जातकों को इस नवरात्रि में देवी चंद्रघंटा की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, लेकिन यदि वे गुप्त नवरात्रि में देवी पूजा करने का प्लान बना रहे हों तो उन्हें भुवनेश्वरी देवी की पूजा करनी चाहिए.

कर्क राशि की गुडलक देवी

कर्क राशि के जातकों को नवरात्रि में शक्ति की साधना में मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा करनी चाहिए. इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में उनहें मां कमला की उपासना अत्यधिक फलीभूत होगी.

सिंह राशि की गुडलक देवी

सिंह राशि के देवी साधकों को चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मां कालरात्रि की साधना करनी चाहिए तो वहीं गुप्त नवरात्रि में मां बगलामुखी की विधि-विधान से उपासना करना चाहिए.

कन्या राशि की गुडलक देवी

कन्या राशि के जातक यदि नवरात्रि में देवी पूजा का विशेष पुण्यफल पाना चाहते हैं तो उन्हें मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए. इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में मां भुवनेश्वरी की पूजा करें.

तुला राशि की गुडलक देवी

तुला राशि के जातकों को शारदीय नवरात्रि में देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए, जबकि गुप्त नवरात्रि में मां षोडशी की उपासना करनी चाहिए.

वृश्विक राशि की गुडलक देवी

वृश्चिक राशि के उपासकों को इस शारदीय नवरात्रि में देवी शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए वहीं गुप्त नवरात्रि में उनके द्वारा मां तारा की पूजा करना विशेष फलदायी साबित होगा.

धनु राशि की गुडलक देवी

धनु राशि के जातकों के लिए चैत्र और शारदीय नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री की पूजा करना अत्यंत ही शुभ और फलदायी रहती है तो वहीं गुप्त नवरात्रि में कमला देवी की उपासना करनी चाहिए.

मकर राशि की गुडलक देवी

मकर राशि के जातकों को नवरात्रि में मां सिद्धदात्री की पूजा करना चाहिए. इसी प्रकार यदि मकर राशि के जातक गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें मां काली की विशेष पूजा करनी चाहिए.

कुंभ राशि की गुडलक देवी

जिन लोगों की कुंभ राशि है, उन्हें शारदीय और चैत्र नवरात्रि में मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा करनी चाहिए. इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में उन्हें माता काली की पूजा विशेष फलदायी साबित होगी.

मीन राशि की गुडलक देवी

मीन राशि वालों को शारदीय और चैत्र नवरात्रि में मां सिद्धिदात्री की विशेष साधना करनी चाहिए. इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में उनके लिए मां कमला की पूजा करना शुभदायी रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)